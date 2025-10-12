Conferência discute perspectivas do Sistema Único de Assistência Social no ES

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realizará nos dias 22, 23 e 24 de outubro, a 16ª Conferência Estadual de Assistência Social com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, no Hotel Eco da Floresta, em Pedra Azul, Domingo Martins.

O evento tem como principal abordagem o debate sobre os avanços, desafios e perspectivas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ao longo dos 20 anos de existência, propondo diretrizes para o fortalecimento da política pública, reafirmando o compromisso com a proteção social, a construção coletiva e a resistência em defesa dos direitos socioassistenciais, sendo um espaço democrático de participação e controle social, no qual diferentes segmentos da sociedade se reúnem para discutir o futuro da assistência no Espírito Santo.

A professora Abigail Silvestre Torres, referência nacional na área, que além de assistente social, é mestra e doutora em serviço social pela PUC-SP, pesquisadora em Seguridade e Assistência Social e consultora em gestão para a política pública de Assistência Social, será uma das palestrantes.



A conferência é uma realização do Conselho Estadual de Assistência Social do Espírito Santo (CEAS/ES), representando um espaço de participação e construção conjunta das políticas públicas no estado e o fortalecimento do diálogo entre Estado e sociedade civil, garantindo que as propostas apresentadas nos municípios sejam levadas a etapa nacional.

O evento tem como público-alvo os gestores, trabalhadores, usuários e entidades que integram o SUAS, e terá a presença da vice-presidente nacional do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Márcia de Carvalho Rocha. A participação para o encontro ocorre por meio dos delegados eleitos nas Conferências Municipais de Assistência Social, realizadas nos 78 municípios capixabas, sendo escolhidos para representar seus territórios nas discussões e deliberações estaduais.