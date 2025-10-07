Decisão do TRE garante saída de Callegari do PL sem perda do mandato

O deputado estadual Wellington Callegari poderá deixar o Partido Liberal (PL) sem perder o mandato. A decisão foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo nesta segunda-feira (6).

O parlamentar está estava filiado à legenda desde 2020 e solicitou a saída em agosto de 2025 para se filiar ao Democracia Cristã (DC). Ele tem o desejo de disputar o Senado Federal, o que não foi possível dentro do PL, uma vez que o presidente estadual do partido o senador Magno Malta já tinha imposto a pré-candidatura da sua filha Maguinha Malta.

Apesar do “desentendimento”, o senador concedeu uma carta de anuência liberando Callegari sem qualquer prejuízo ao seu mandato. O documento foi anexado ao processo do TRE.