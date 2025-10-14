Defesa Civil alerta para fortes chuvas e granizo no Espírito Santo

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu, nesta terça-feira (14), dois alertas sobre a possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas e granizo no centro-sul do Espírito Santo. O aviso é válido até a manhã de quarta-feira (15).

Segundo informações da Defesa Civil Estadual, as análises baseadas em modelos meteorológicos indicam alta probabilidade de tempo severo no estado. Dessa forma, as precipitações podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas de ventos, trovoadas e granizo em pontos isolados, especialmente nas regiões Sul, Serrana e Caparaó.

Leia também: INMET emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para cidades do Espírito Santo

Assim, de acordo com o coordenador da Cepdec, as condições adversas são resultado da passagem de um sistema frontal que se desloca pelo território capixaba.

Com isso, o órgão informa que o período de maior instabilidade está previsto entre a tarde desta terça (14) e o final da quarta-feira (15). Assim, o risco elevado de impacto será nessas áreas e nível moderado na Grande Vitória e norte da Região Serrana.

Nesse sentido, a Defesa Civil reforça o alerta para que a população evite áreas de risco, mantenha distância de locais abertos durante tempestades e busque abrigo seguro em caso de descargas elétricas.