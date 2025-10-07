Dia das Crianças: EDP alerta para cuidados no uso de eletroeletrônicos

Com a chegada do Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo, 12 de outubro, é importante reforçar a atenção das famílias quanto ao uso de equipamentos eletroeletrônicos, cada vez mais presentes no dia a dia dos pequenos.

A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, destaca orientações de segurança para prevenir acidentes e reduzir o risco de choques elétricos.

Os cuidados podem começar na hora da escolha do presente, observando a faixa etária indicada, a voltagem do aparelho eletrônico e recomendações do fabricante. Para evitar acidentes, o uso dos equipamentos precisa ser monitorado. “Os pais devem ficar atentos a celulares, tablets e videogames que nunca devem ser utilizados durante o carregamento, pois podem representar um risco de choque e superaquecimento. Pequenas ações de prevenção no dia a dia podem fazer toda a diferença”, destaca o gestor da EDP, Roberto Miranda.

Outro alerta importante é evitar o uso de computadores e videogames durante tempestades, já que descargas atmosféricas podem entrar pela rede elétrica e por cabeamentos de telefonia e internet, danificando equipamentos. A EDP também orienta não ligar vários dispositivos em uma mesma tomada com benjamins (“T”), já que a prática aumenta a chance de sobrecarga e curto-circuito. Além disso, todos os equipamentos elétricos devem ser conectados e desligados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio.

Os responsáveis também precisam orientar os filhos a evitar brincar com aparelhos que estejam causando choques. Crianças podem achar divertido levar choques de baixa intensidade, provocados por defeitos internos, mas essa situação é extremamente perigosa e pode até ser fatal. O risco se torna ainda maior se elas estiverem em contato com água ou com mãos e pés molhados. Fios desencapados e em mau estado devem ser imediatamente substituídos.

Mais pontos de atenção – Uma dica valiosa para prevenir acidentes com a rede elétrica em ambientes fechados se refere à proteção das tomadas, que podem ser ocultadas com um protetor plástico comum, à venda em qualquer loja elétrica ou supermercado, ou com os próprios móveis do ambiente.

Fora de casa a brincadeira é muito saudável, mas também deve ser realizada em segurança. Empinar pipas deve ser liberado apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica e jamais com o uso de linhas metalizadas ou com cerol misturado a pó metálico, que conduzem eletricidade e representam grande perigo. Em caso de pipa enroscada na fiação elétrica, nunca tentar remover.

Também é importante evitar que as crianças subam em árvores próximas às redes de energia.

Confira algumas dicas de segurança abaixo:

· Não permita que crianças usem eletrônicos enquanto carregam a bateria;

· Desligue os equipamentos sempre pelo plugue, nunca puxando o fio;

· Evite o uso de benjamins ou “Ts”; prefira réguas de tomada com proteção;

· Durante temporais com raios, não utilize os equipamentos eletrônicos conectados na tomada;

· Mantenha as mãos secas ao manusear aparelhos elétricos e evite utilizá-los próximos à água;

· Substitua imediatamente fios soltos, danificados ou desencapados;

· Não deixe as crianças subirem em árvores próximas da rede elétrica;

· Ao empinar pipas, procure locais abertos. Jamais utilize linhas metalizadas ou cerol com pó metálico;

· Utilize protetores de tomada em ambientes acessíveis às crianças

Para mais informações, acesse: www.edp.com.br/seguranca/.