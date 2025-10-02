ES Gás abre inscrições para projetos culturais até fim de novembro

A ES Gás, empresa do Grupo Energisa, informa que estão abertas as inscrições para o Programa Energisa Cultural 2026. No período de 1/10 a 30/11/2025, a plataforma Energisa Cultural receberá inscrições de projetos culturais do Espírito Santo para o ciclo 2026, via lei estadual de incentivo à cultura (LICC).

Com foco em valorizar a diversidade cultural, promover o desenvolvimento regional e ampliar o acesso da população às manifestações artísticas, o Energisa Cultural faz parte da política de sustentabilidade da companhia. O programa contribui ativamente com a economia criativa ao apoiar projetos de música, literatura, cinema, circo, artes visuais, cultura popular, festivais e formações de público.

“O Espírito Santo é um celeiro de tradições, expressões artísticas e patrimônios culturais que merecem ser preservados e valorizados. Desde o início, a ES Gás reconheceu a importância de investir na cultura local para fortalecer os laços com a comunidade e contribuir para o desenvolvimento social e cultural do estado. Seguimos dedicados a promover iniciativas que enriqueçam ainda mais o cenário cultural do Espírito Santo, acreditando no poder transformador da arte e da cultura na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva” afirma o diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo.

Para Delania Cavalcante, coordenadora de Investimento Social e Cultural do Instituto Energisa, o programa tem como diferencial o compromisso de longo prazo com os territórios onde o Grupo Energisa atua.

“A cultura é uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades. O Programa Energisa Cultural é um instrumento de fortalecimento das expressões locais, da memória coletiva e da inovação criativa nas regiões onde atuamos. Mais do que apoiar eventos pontuais, nós buscamos fomentar trajetórias. Incentivamos projetos com propósito, relevância social, capacidade de impacto e que respeitem os valores do Grupo Energisa e das comunidades envolvidas”, comenta Delania.

Como se inscrever

Podem se inscrever pessoas físicas com atuação comprovada na área cultural ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Para serem consideradas, as propostas devem estar aprovadas na Lei de Incentivo à Cultura Capixaba e previstas para execução em cidades da área de atuação da ES Gás.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma: https://sgpee.com.br/energisa_cultural/. No mesmo site, está disponível o regulamento completo com os critérios, requisitos e documentos necessários.

Processo de avaliação

Os projetos inscritos passam por um processo criterioso de avaliação através de uma equipe multidisciplinar do Instituto Energisa, formada por profissionais com experiência e conhecimento técnico na avaliação de projetos incentivados. O processo conta com diferentes etapas: análise objetiva da documentação, avaliação técnica, análise institucional e avaliação estratégica.

Entre critérios considerados estão:

Impacto cultural e social

Promoção da diversidade e da acessibilidade

Formação de público

Valorização das culturas regionais

Capacidade de execução e continuidade do projeto

Inovação e fomento à economia criativa

Para saber mais sobre o programa, acesse: www.energisa.com.br/programa-energisa-cultural

Sobre a ES Gás

A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 86 mil clientes. Em 2023, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de biogás, biometano e biofertilizante.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 977 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.