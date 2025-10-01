ES registra queda nos homicídios e tem 2º melhor setembro da história

O Espírito Santo fechou o mês de setembro com mais um resultado de redução de homicídios. Ao todo, no acumulado, são 10,8% de queda de assassinatos em nove meses completos de 2025, no comparativo com o ano passado. Além disso, setembro deste ano foi o segundo com menor registro de toda a série histórica, com 62 mortes violentas em 30 dias.

Todas as regiões do Espírito Santo apresentam queda nas estatísticas acumuladas de mortes violentas. A região Metropolitana teve 4,5% de redução, a Norte 10,9% de queda, o Sul com decréscimo de 29%, Noroeste com menos 12,2% e na região Serrana foram 27,5% de redução de assassinatos.

“Mais um mês com redução nos casos de homicídio e o segundo melhor setembro da série histórica. Importante continuarmos com esse trabalho forte e investimentos robustos para que possamos seguir reduzindo os números. Isso mostra que o caminho que estamos percorrendo tem dado resultado. Agora com os totens de segurança e o reconhecimento facial, estamos tirando das ruas criminosos que estavam soltos há décadas e isso também ajuda a inibir futuros crimes”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Municípios sem homicídios

Atualmente, 55 municípios apresentam mais de 30 dias sem homicídios no Espírito Santo. Em 12 municípios já não se registram assassinatos há mais de um ano, sendo Dores do Rio Preto o recordista absoluto, com 1234 dias sem homicídios.

“A Segurança Pública é prioridade no Governo do Estado! Não vamos descansar até fazermos do Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil. A redução é evidente na Grande Vitória e no interior e faço um profundo agradecimento à dedicação das nossas forças de segurança. Mulheres e homens que oferecem a sua vida para guardar a vida da família capixaba. Os resultados obtidos mostram que estamos no caminho certo”, ressaltou o vice-governador e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que, apesar de muitas dificuldades, com situações de conflito do tráfico de drogas e organizações criminosas tentando demonstrar poder de força, a Segurança Pública segue dando respostas e mantendo os índices de assassinatos em queda.

“Os casos de queimas de ônibus infelizmente repercutem, mas acabam demonstrando uma tentativa desesperada de reação das facções criminosas, frente ao trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado. Estamos com ações pontuais para estancar conflitos e realizar importantes prisões, qualificadas, como preconiza o programa Estado Presente. Seguiremos trabalhando muito pela população”, analisou Damasceno.

Feminicídios em queda

Dentro das estatísticas gerais, os casos de feminicídio também apresentam uma redução significativa em relação a 2024. De janeiro a agosto foram 23 casos registrados, contra 30 no mesmo período do ano passado. Uma queda de 23,3% nas mortes violentas de mulheres por conta de gênero.

No geral, os homicídios de mulheres também registram queda, de 25,7%, com 19 casos a menos que em 2024, sendo, em números absolutos, 55 assassinatos em 2025, contra 74 de janeiro a agosto do ano passado.