Espírito Santo tem sexta-feira (17) de calor e chuva passageira; confira a previsão

A sexta-feira (17) será marcada por tempo instável em parte do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros deve provocar chuva leve pela manhã nas regiões Nordeste e extremo Norte do Estado.

Assim, ao longo do dia, as nuvens se dissipam, permitindo períodos de abertura. Já nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens, sem expectativa de chuva. Dessa forma, as temperaturas sobem levemente em todo o território capixaba.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, pode ocorrer chuvisco isolado pela manhã entre Fundão e Serra, seguido de tempo firme e aberturas de nuvens ao longo do dia. Nos municípios localizados ao sul da região, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 32 °C, enquanto na capital os termômetros oscilam de 22 °C a 31 °C.

Região Sul

O dia será de sol entre nuvens, sem registro de precipitação. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C. Nas partes mais altas, a mínima é de 18 °C e a máxima não passa dos 27 °C.

Região Serrana

O sol predomina entre nuvens, garantindo tempo firme durante todo o dia. Nas áreas mais baixas, as temperaturas variam entre 18 °C e 30 °C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros marcam mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte

A sexta começa com chuva passageira pela manhã, seguida de aberturas de nuvens no decorrer do dia. As temperaturas ficam entre 20 °C e 33 °C.

Região Noroeste

Há possibilidade de chuva leve nas primeiras horas do dia, com melhora no tempo durante a tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 19 °C e a máxima de 32 °C.

Região Nordeste

O tempo segue instável pela manhã, com chuva rápida e abertura de nuvens no decorrer do dia. A temperatura mínima é de 20 °C e a máxima chega a 33 °C.