Polícia Civil do ES abre mais de mil vagas com salários de até R$ 17 mil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou, nesta segunda-feira (06), o Edital nº 01/2025, que abre 1.052 vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP), além de formação de cadastro de reserva. O concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e marca o maior processo seletivo já realizado na história da instituição. As inscrições terão início no dia 16 de outubro e seguirão até 16 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.ibade.org.br.

O subsídio inicial do cargo de OIP é de R$ 8.539,00, acrescido de R$ 800,00 de auxílio-alimentação, podendo chegar a aproximadamente R$ 17 mil no topo da carreira. A jornada será regida pelo regime estatutário, com progressão em quatro níveis e 15 classes horizontais.

Conforme o cronograma previsto no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00. Os candidatos que se enquadram nos critérios legais poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 16 e 17 de outubro, até as 23h59 (horário de Brasília).

O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório: Prova Objetiva; Exame de Aptidão Física; Exame de Saúde; Exame Psicotécnico; Investigação Criminal e Social e o Curso de Formação Profissional, sob responsabilidade da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda, destacou que o concurso é um marco para o fortalecimento da segurança pública capixaba e representa uma oportunidade de renovação do quadro policial. “Não há limite de idade. É preciso ter curso superior bacharelado e carteira de habilitação categoria B. A primeira etapa será realizada em fevereiro, e nossa expectativa é iniciar a formação dos novos policiais ainda em 2026”, afirmou Arruda.

Arruda também ressaltou que o novo cargo foi estruturado para atender às demandas de uma polícia mais moderna e eficiente. “Queremos um policial mais dinâmico, com visão ampla e capacidade de atuar tanto no campo quanto em atividades analíticas e laboratoriais. A ideia é formar um profissional mais completo, preparado para os desafios da investigação contemporânea”, explicou o delegado-geral.

Das 1.052 vagas ofertadas, 70% serão destinadas ao interior do Estado e 30% à Região Metropolitana da Grande Vitória, atendendo à meta de reforçar o efetivo em todas as regiões. “Esse é o maior concurso da história da Polícia Civil do Espírito Santo. Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao vice-governador Ricardo Ferraço por possibilitarem a realização desse certame, que vai fortalecer a presença da instituição em todo o Estado”, completou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

O edital completo, com os requisitos, cronograma, conteúdo programático e cronograma detalhado (Anexo II – Cronograma Previsto), está disponível nos sites www.pc.es.gov.br, na aba concursos, e no site da banca www.ibade.org.br.

Cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP)

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande em novembro de 2024, o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas nomenclaturas de Investigador de Polícia, Escrivão e Agente de Polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal.

A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

Com jornada de 40 horas semanais, os servidores atuam em regime diário ou de plantão, podendo ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. Entre as atribuições, estão a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e participação em operações de inteligência. A progressão na carreira será baseada no desempenho e no tempo de serviço, promovendo a valorização profissional.