Governo do ES inicia nomeação de professores aprovados em concurso

O Governo do Estado deu início a uma nova etapa de fortalecimento da Rede Pública de Ensino com a nomeação dos primeiros professores aprovados no Concurso Público. A lista com os nomes dos profissionais foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14) (Confira AQUI o documento), em uma ação conjunta da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Secretaria da Educação (Sedu).

O edital do concurso previu a oferta de 1.000 vagas para docentes efetivos, e a nomeação ocorrerá em duas etapas: a primeira, neste mês de outubro, contempla 500 candidatos, enquanto os outros 500 serão nomeados em novembro. Nesta primeira chamada, foram contempladas as disciplinas de Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Química e Sociologia.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, com essa medida, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com o fortalecimento das escolas capixabas, ao garantir a entrada de novos docentes qualificados nas salas de aula.

“A chegada desses profissionais representa um reforço importante para o trabalho pedagógico, para o desenvolvimento dos estudantes e para a continuidade das políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino em todas as regiões do Espírito Santo”, ressaltou o secretário.

Os procedimentos para a posse dos nomeados estão disponíveis no site da Seger, no endereço https://seger.es.gov.br/Sedu_2_2024.