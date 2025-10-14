“Marataízes por Elas” oferece serviços de saúde e prevenção no Outubro Rosa

Nesta quarta-feira (16), Marataízes realiza mais uma edição da ação “Marataízes por Elas”, um evento especial dedicado à saúde da mulher. A programação acontece das 8h às 13h, na Casa Rosa, e contará com diversos atendimentos e orientações voltados ao bem-estar feminino.

Serão oferecidos serviços gratuitos com nutricionista, dentista, coleta de preventivo e HPV, solicitação de mamografia, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e verificação de glicemia.

Além disso, o evento contará com tendas temáticas sobre prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, além de orientações sobre planejamento familiar.