Inscrições para o programa Acelera Agroindústrias ES terminam sexta (3)

O prazo para garantir uma das últimas vagas do Programa Acelera Agroindústrias termina nesta sexta-feira (3).

A iniciativa é desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), e já contemplou 200 empreendimentos rurais desde o lançamento do edital.

Com investimento de R$ 1,5 milhão, o programa tem como objetivo fortalecer o setor agrícola capixaba, por meio de capacitação e qualificação de agroindústrias familiares, pescadores artesanais, associações e cooperativas.

As últimas vagas disponíveis são destinadas a consultorias especializadas nas áreas de branding, design de rótulos, comunicação visual, planejamento digital e rotulagem de alimentos, realizadas dentro do Programa Estadual de Agroindústria (Agrolegal).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Agrolegal.