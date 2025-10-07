Governo do Espírito Santo faz compra emergencial de antídoto do metanol

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-ES), deu início à compra emergencial do medicamento antídoto ao metanol, o álcool absoluto estéril, popularmente conhecido por “etanol farmacêutico”. O processo de aquisição foi empenhado na última sexta-feira (3) e aguarda trâmite para a conclusão e envio do medicamento ao Estado.

A compra emergencial ocorre em virtude do surto de intoxicação por metanol em São Paulo e cujos casos suspeitos já foram identificados e notificados em outros estados brasileiros, não descartando a possível intoxicação no Espírito Santo.

“A compra tem por objetivo garantir que, se por ventura tenhamos casos positivos, consigamos atender o paciente da forma mais rápida e adequada, para evitarmos casos graves e óbitos. O medicamento será destinado à rede de urgência e emergência pública do Estado”, explicou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

Diante disso, foram solicitadas a compra 4,8 mil ampolas de álcool absoluto estéril, que se somam ao estoque já existente no CIATox-ES, além do envio a ser feito pelo Ministério da Saúde e de outro processo de compra da Sesa, por pregão, já em andamento.

O uso do antídoto em tempo hábil, em casos positivos para intoxicação por metanol, tende a diminuir o tempo de internação hospitalar, aumentar os índices de cura sem sequelas e até impedir a morte.

Orientações aos profissionais de saúde e vigilâncias municipais

Na última semana, a Secretaria da Saúde encaminhou aos municípios e serviços de saúde três notas técnicas informativas a respeito dos recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas.

As Notas Técnicas Nº 07 e 08, da Vigilância Sanitária, orienta as vigilâncias sanitárias municipais a respeito dos cuidados na aquisição e comercialização de bebidas alcoólicas e prevenção de adulterações com metanol, e sobre o reforço nas ações de fiscalização de bebidas alcoólicas, com foco em rastreabilidade, regularidade e adulteração por metanol, respectivamente.

Já a Nota Técnica Nº08, conjunta entre o Núcleo Especial de Prevenção a Acidentes e Intoxicações (o CIATox-ES) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), disserta sobre as orientações para atendimento e notificação de casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica.

As informações da nota seguem as definições e orientações do Ministério da Saúde e são voltadas aos profissionais de saúde e aos serviços de saúde, especialmente os de emergência.

“As notas técnicas, especialmente a voltada à assistência, têm importante relevância, visto as atualizações que o Ministério da Saúde vem realizando para considerar os casos suspeitos, além da pronta notificação e observação dos casos, para que possamos tratá-los de forma imediata”, informou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.