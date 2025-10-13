Inscrições para concurso da Ales estão abertas; salários podem chegar até R$ 9,3 mil

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa (Ales) começam nesta segunda-feira (13), às 9 horas, e vão até o dia 13 de novembro. As taxas de inscrição são de R$ 85 para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para o de Consultor Legislativo. As inscrições podem ser feitas no site do IBGP, organizadora do certame.

O concurso da Ales é composto por dois editais, com 35 vagas no total. O primeiro abrange 20 vagas de nível superior, sendo 15 de Consultor Legislativo e 5 de Analista Legislativo. Já o segundo edital traz 15 vagas de nível fundamental para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

Isenções

Algumas pessoas podem conseguir isenção do pagamento da taxa de inscrição. Estão nesse grupo candidatos de baixa renda (inscritos no CadÚnico do governo federal), os isentos do pagamento do Imposto de Renda, pessoas com deficiência, doadores regulares de sangue, doadores de medula óssea e pessoas que prestaram serviço no período eleitoral. Os candidatos devem conferir os documentos solicitados e os prazos no site do IBGP.

Cargos

Serão 15 vagas de nível superior para Consultor Legislativo, com salário inicial de R$ 9,3 mil para 30 horas semanais. Os cargos são para as áreas de Finanças Públicas, Controle Interno e Processo Legislativo (duas vagas para cada área, sendo uma para ampla concorrência e outra para candidato negro); Bem-Estar dos Animais; Agricultura; Mobilidade Urbana; Saúde Pública; Infraestrutura e Logística; Educação; Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente; e Segurança Pública (uma vaga para cada área).

Outras cinco vagas de nível superior são para o cargo de Analista Legislativo, com salário de R$ 4,6 mil e carga horária de 30 horas semanais. Quatro vagas são para o grupo Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento, que pede formação em Ciências Contábeis ou Administração (uma das vagas é destinada a candidatos negros e outra para candidatos indígenas), e uma vaga para Secretaria Legislativa/Administrativa (curso superior nas áreas administrativas, legislativas ou jurídicas).

Por fim, o cargo de Agente de Polícia Legislativa oferece 15 vagas, com exigência de nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário inicial é de R$ 3.142,65. Das 15 vagas, 9 são de ampla concorrência, 3 são reservadas para negros, 2 para pessoas com deficiência e 1 para indígenas.

Esse cargo também possui jornada de trabalho de 30 horas semanais. Entretanto, conforme a necessidade do serviço e de acordo com a especificidade das atividades poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive, em finais de semana e feriados, ou em sistema de plantão, admitindo-se a realização de jornadas especiais.