Mais da metade das cidades do ES melhora desempenho em transparência

O levantamento aponta avanço na maioria das prefeituras em transparência e governança, conforme boas práticas das três instituições.

Foto: Setur ES

Ranking divulgado pela ONG Transparência Capixaba, em parceria com o ES em Ação, revela que a maioria das prefeituras melhorou em quesitos de transparência e governança pública em relação à mesma avaliação realizada no ano passado.

Pelo segundo ano consecutivo usando a mesma metodologia, o trabalho avaliou a existência de políticas públicas, legislações, práticas de transparência, dados abertos e mecanismos de participação social e combate à corrupção de 78 municípios da região, com base no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e aplicada pela Transparência Capixaba  em parceria com o ES em Ação no Estado.

Os resultados mostram que houve avanço na maior parte das prefeituras nos níveis de transparência e governança pública, seguindo as recomendações de boas práticas fomentadas pelas três organizações.

Além das informações gerais, a Transparência Capixaba também avaliou o setor da Saúde dos municípios do Espírito Santo. Desde 2022, a transparência de informações da Secretaria Municipal de Saúde vem sendo monitorada, mas essa é a primeira vez que os resultados dessa avaliação se tornam públicos. Durante estes anos, foram destacadas para as controladorias municipais as informações indicadas como necessárias para o Controle Social conforme a nota metodológica do ITGP, elaborada pela Transparência Internacional Brasil.

Embora os resultados detalhados da Saúde não tenham sido divulgados publicamente em anos anteriores, foi fundamental ressaltar a importância dessas avaliações para orientar os municípios capixabas em busca de melhorias contínuas.

Resultados gerais

Na avaliação Geral, a maioria das prefeituras avaliadas apresenta níveis bons e ótimo de transparência e governança pública. Afonso Claudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100.

Pedro Canário, Sooretama, Rio Novo do Sul e Brejetuba ficaram nas últimas colocações, com notas abaixo de 50 pontos, classificados na posição regular, ou seja, o Espírito Santo não teve nenhum município avaliado como ruim ou péssimo em 2025.

A nota média dos 78 municípios avaliados foi de 80,41 pontos, classificada como ótima. A escala do ranking vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social. 

                                           Município                      Nota      Classificação

 Afonso Cláudio100.00Ótimo
1º Cachoeiro de Itapemirim100.00Ótimo
1º Colatina100.00Ótimo
 Dores do Rio Preto100.00Ótimo
 Vila Velha100.00Ótimo
 Vitória100.00Ótimo
 Iúna99.80Ótimo
7º Serra99.80Ótimo
 João Neiva99.30Ótimo
10º Anchieta99.20Ótimo
10º Vargem Alta99.20Ótimo
12º Itarana98.70Ótimo
13º Viana98.60Ótimo
14º Santa Leopoldina98.10Ótimo
15º Alegre97.90Ótimo
16º Domingos Martins97.20Ótimo
18º Cariacica97.00Ótimo
18º Linhares97.00Ótimo
19º Iconha96.70Ótimo
20º Irupi96.50Ótimo
21º Piúma96.30Ótimo
22º Ibiraçu96.20Ótimo
23º São Roque do Canaã95.50Ótimo
24º Santa Maria de Jetibá95.40Ótimo
25º Aracruz95.00Ótimo
26º Itapemirim94.70Ótimo
27º Marilândia94.60Ótimo
28º São Mateus93.30Ótimo
29º Santa Teresa92.50Ótimo
30º Boa Esperança90.70Ótimo
31º Laranja da Terra90.30Ótimo
32º Marataízes90.20Ótimo
33º Venda Nova do Imigrante88.50Ótimo
34º Jerônimo Monteiro88.30Ótimo
35º Guarapari88.20Ótimo
36º Pancas87.80Ótimo
37º Ecoporanga87.00Ótimo
38º Ponto Belo86.50Ótimo
39º Castelo84.90Ótimo
40º São Domingos do Norte84.20Ótimo
41º Conceição do Castelo84.10Ótimo
42º Rio Bananal81.30Ótimo
43º Montanha81.00Ótimo
44º Nova Venécia80.50Ótimo
45º Guaçuí77.20Bom
46º Muniz Freire76.80Bom
46º Alto Rio Novo76.80Bom
48º Fundão76.60Bom
49º Alfredo Chaves76.00Bom
50º Divino de São Lourenço75.20Bom
51º Barra de São Francisco74.30Bom
52º Ibatiba73.90Bom
53º Águia Branca72.50Bom
54º Baixo Guandu70.10Bom
55º Itaguaçu69.60Bom
56º Ibitirama68.50Bom
57º São José do Calçado67.90Bom
58º Presidente Kennedy67.70Bom
59º Atílio Vivácqua66.20Bom
60º Jaguaré64.10Bom
60º Pinheiros64.10Bom
62º Vila Pavão63.00Bom
62º Mantenópolis63.00Bom
64º Água Doce do Norte62.40Bom
64º Muqui62.40Bom
66º Vila Valério61.50Bom
67º Bom Jesus do Norte59.80Regular
68º Apiacá56.70Regular
69º Mucurici56.40Regular
69º Mimoso do Sul56.40Regular
71º Conceição da Barra56.00Regular
72º Marechal Floriano54.00Regular
73º São Gabriel da Palha51.30Regular
74º Governador Lindenberg50.40Regular
75º Pedro Canário48.10Regular
76º Sooretama44.60Regular
77º Rio Novo do Sul43.70Regular
78º Brejetuba42.90Regular

Resultados em Saúde

Na avaliação da Saúde, observou-se uma evolução no nível de transparência, mas que ainda carece de melhorias nos portais de transparência, sites e redes sociais pelos municípios. A exemplo do que acontece na avaliação Geral, a dimensão Plataforma foi a que obteve maior pontuação com uma média de 80,45, na qual foram verificados o atendimento à população em relação à disponibilidade do Portal da Transparência em destaque no site ou aba da Secretaria Municipal de Saúde, canais de acesso à informação, acessibilidade e agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde disponibilizados pelos canais oficiais. Os municípios de Vitória e Vila Velha se destacam com possibilidade de agendamentos on-line e portais de medicamentos para a consulta pública.

Comunicação, Engajamento e Participação Popular também é um eixo considerado um grande desafio a ser melhorado pelos municípios, em especial ao que se refere a informações do Conselho Municipal de Saúde e participação participativa nas ações de saúde.

Afonso Claudio, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100. São Gabriel e Vila Valério ficaram nas últimas colocações com nota 14,90 e 11,90 respectivamente.

A nota média da avaliação da Saúde ficou em 65,09 classificada como “bom” para a metodologia aplicada. A escala do ranking da saúde vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social. 

“A área da Saúde é uma das mais sensíveis à população e exige dos gestores públicos um compromisso permanente com a transparência e o diálogo social. A melhoria observada neste ciclo é positiva, mas ainda há um caminho importante a ser percorrido para que a informação seja, de fato, acessível e útil ao cidadão em todos os municípios”, destaca André Brito, diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação.

Assuntos:

Espírito SantoTransparência Capixaba

