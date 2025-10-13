Mais da metade das cidades do ES melhora desempenho em transparência

Ranking divulgado pela ONG Transparência Capixaba, em parceria com o ES em Ação, revela que a maioria das prefeituras melhorou em quesitos de transparência e governança pública em relação à mesma avaliação realizada no ano passado.

Pelo segundo ano consecutivo usando a mesma metodologia, o trabalho avaliou a existência de políticas públicas, legislações, práticas de transparência, dados abertos e mecanismos de participação social e combate à corrupção de 78 municípios da região, com base no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e aplicada pela Transparência Capixaba em parceria com o ES em Ação no Estado.

Os resultados mostram que houve avanço na maior parte das prefeituras nos níveis de transparência e governança pública, seguindo as recomendações de boas práticas fomentadas pelas três organizações.

Além das informações gerais, a Transparência Capixaba também avaliou o setor da Saúde dos municípios do Espírito Santo. Desde 2022, a transparência de informações da Secretaria Municipal de Saúde vem sendo monitorada, mas essa é a primeira vez que os resultados dessa avaliação se tornam públicos. Durante estes anos, foram destacadas para as controladorias municipais as informações indicadas como necessárias para o Controle Social conforme a nota metodológica do ITGP, elaborada pela Transparência Internacional Brasil.

Embora os resultados detalhados da Saúde não tenham sido divulgados publicamente em anos anteriores, foi fundamental ressaltar a importância dessas avaliações para orientar os municípios capixabas em busca de melhorias contínuas.

Resultados gerais

Na avaliação Geral, a maioria das prefeituras avaliadas apresenta níveis bons e ótimo de transparência e governança pública. Afonso Claudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100.

Pedro Canário, Sooretama, Rio Novo do Sul e Brejetuba ficaram nas últimas colocações, com notas abaixo de 50 pontos, classificados na posição regular, ou seja, o Espírito Santo não teve nenhum município avaliado como ruim ou péssimo em 2025.

A nota média dos 78 municípios avaliados foi de 80,41 pontos, classificada como ótima. A escala do ranking vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.

Município Nota Classificação

1º Afonso Cláudio 100.00 Ótimo 1º Cachoeiro de Itapemirim 100.00 Ótimo 1º Colatina 100.00 Ótimo 1º Dores do Rio Preto 100.00 Ótimo 1º Vila Velha 100.00 Ótimo 1º Vitória 100.00 Ótimo 7º Iúna 99.80 Ótimo 7º Serra 99.80 Ótimo 9º João Neiva 99.30 Ótimo 10º Anchieta 99.20 Ótimo 10º Vargem Alta 99.20 Ótimo 12º Itarana 98.70 Ótimo 13º Viana 98.60 Ótimo 14º Santa Leopoldina 98.10 Ótimo 15º Alegre 97.90 Ótimo 16º Domingos Martins 97.20 Ótimo 18º Cariacica 97.00 Ótimo 18º Linhares 97.00 Ótimo 19º Iconha 96.70 Ótimo 20º Irupi 96.50 Ótimo 21º Piúma 96.30 Ótimo 22º Ibiraçu 96.20 Ótimo 23º São Roque do Canaã 95.50 Ótimo 24º Santa Maria de Jetibá 95.40 Ótimo 25º Aracruz 95.00 Ótimo 26º Itapemirim 94.70 Ótimo 27º Marilândia 94.60 Ótimo 28º São Mateus 93.30 Ótimo 29º Santa Teresa 92.50 Ótimo 30º Boa Esperança 90.70 Ótimo 31º Laranja da Terra 90.30 Ótimo 32º Marataízes 90.20 Ótimo 33º Venda Nova do Imigrante 88.50 Ótimo 34º Jerônimo Monteiro 88.30 Ótimo 35º Guarapari 88.20 Ótimo 36º Pancas 87.80 Ótimo 37º Ecoporanga 87.00 Ótimo 38º Ponto Belo 86.50 Ótimo 39º Castelo 84.90 Ótimo 40º São Domingos do Norte 84.20 Ótimo 41º Conceição do Castelo 84.10 Ótimo 42º Rio Bananal 81.30 Ótimo 43º Montanha 81.00 Ótimo 44º Nova Venécia 80.50 Ótimo

45º Guaçuí 77.20 Bom 46º Muniz Freire 76.80 Bom 46º Alto Rio Novo 76.80 Bom 48º Fundão 76.60 Bom 49º Alfredo Chaves 76.00 Bom 50º Divino de São Lourenço 75.20 Bom 51º Barra de São Francisco 74.30 Bom 52º Ibatiba 73.90 Bom 53º Águia Branca 72.50 Bom 54º Baixo Guandu 70.10 Bom 55º Itaguaçu 69.60 Bom 56º Ibitirama 68.50 Bom 57º São José do Calçado 67.90 Bom 58º Presidente Kennedy 67.70 Bom 59º Atílio Vivácqua 66.20 Bom 60º Jaguaré 64.10 Bom 60º Pinheiros 64.10 Bom 62º Vila Pavão 63.00 Bom 62º Mantenópolis 63.00 Bom 64º Água Doce do Norte 62.40 Bom 64º Muqui 62.40 Bom 66º Vila Valério 61.50 Bom

67º Bom Jesus do Norte 59.80 Regular 68º Apiacá 56.70 Regular 69º Mucurici 56.40 Regular 69º Mimoso do Sul 56.40 Regular 71º Conceição da Barra 56.00 Regular 72º Marechal Floriano 54.00 Regular 73º São Gabriel da Palha 51.30 Regular 74º Governador Lindenberg 50.40 Regular 75º Pedro Canário 48.10 Regular 76º Sooretama 44.60 Regular 77º Rio Novo do Sul 43.70 Regular 78º Brejetuba 42.90 Regular

Resultados em Saúde

Na avaliação da Saúde, observou-se uma evolução no nível de transparência, mas que ainda carece de melhorias nos portais de transparência, sites e redes sociais pelos municípios. A exemplo do que acontece na avaliação Geral, a dimensão Plataforma foi a que obteve maior pontuação com uma média de 80,45, na qual foram verificados o atendimento à população em relação à disponibilidade do Portal da Transparência em destaque no site ou aba da Secretaria Municipal de Saúde, canais de acesso à informação, acessibilidade e agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde disponibilizados pelos canais oficiais. Os municípios de Vitória e Vila Velha se destacam com possibilidade de agendamentos on-line e portais de medicamentos para a consulta pública.

Comunicação, Engajamento e Participação Popular também é um eixo considerado um grande desafio a ser melhorado pelos municípios, em especial ao que se refere a informações do Conselho Municipal de Saúde e participação participativa nas ações de saúde.

Afonso Claudio, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100. São Gabriel e Vila Valério ficaram nas últimas colocações com nota 14,90 e 11,90 respectivamente.

A nota média da avaliação da Saúde ficou em 65,09 classificada como “bom” para a metodologia aplicada. A escala do ranking da saúde vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.

“A área da Saúde é uma das mais sensíveis à população e exige dos gestores públicos um compromisso permanente com a transparência e o diálogo social. A melhoria observada neste ciclo é positiva, mas ainda há um caminho importante a ser percorrido para que a informação seja, de fato, acessível e útil ao cidadão em todos os municípios”, destaca André Brito, diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação.