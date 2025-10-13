Mais da metade das cidades do ES melhora desempenho em transparência
O levantamento aponta avanço na maioria das prefeituras em transparência e governança, conforme boas práticas das três instituições.
Ranking divulgado pela ONG Transparência Capixaba, em parceria com o ES em Ação, revela que a maioria das prefeituras melhorou em quesitos de transparência e governança pública em relação à mesma avaliação realizada no ano passado.
Pelo segundo ano consecutivo usando a mesma metodologia, o trabalho avaliou a existência de políticas públicas, legislações, práticas de transparência, dados abertos e mecanismos de participação social e combate à corrupção de 78 municípios da região, com base no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil e aplicada pela Transparência Capixaba em parceria com o ES em Ação no Estado.
Os resultados mostram que houve avanço na maior parte das prefeituras nos níveis de transparência e governança pública, seguindo as recomendações de boas práticas fomentadas pelas três organizações.
Além das informações gerais, a Transparência Capixaba também avaliou o setor da Saúde dos municípios do Espírito Santo. Desde 2022, a transparência de informações da Secretaria Municipal de Saúde vem sendo monitorada, mas essa é a primeira vez que os resultados dessa avaliação se tornam públicos. Durante estes anos, foram destacadas para as controladorias municipais as informações indicadas como necessárias para o Controle Social conforme a nota metodológica do ITGP, elaborada pela Transparência Internacional Brasil.
Embora os resultados detalhados da Saúde não tenham sido divulgados publicamente em anos anteriores, foi fundamental ressaltar a importância dessas avaliações para orientar os municípios capixabas em busca de melhorias contínuas.
Resultados gerais
Na avaliação Geral, a maioria das prefeituras avaliadas apresenta níveis bons e ótimo de transparência e governança pública. Afonso Claudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100.
Pedro Canário, Sooretama, Rio Novo do Sul e Brejetuba ficaram nas últimas colocações, com notas abaixo de 50 pontos, classificados na posição regular, ou seja, o Espírito Santo não teve nenhum município avaliado como ruim ou péssimo em 2025.
A nota média dos 78 municípios avaliados foi de 80,41 pontos, classificada como ótima. A escala do ranking vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.
Município Nota Classificação
|1º Afonso Cláudio
|100.00
|Ótimo
|1º Cachoeiro de Itapemirim
|100.00
|Ótimo
|1º Colatina
|100.00
|Ótimo
|1º Dores do Rio Preto
|100.00
|Ótimo
|1º Vila Velha
|100.00
|Ótimo
|1º Vitória
|100.00
|Ótimo
|7º Iúna
|99.80
|Ótimo
|7º Serra
|99.80
|Ótimo
|9º João Neiva
|99.30
|Ótimo
|10º Anchieta
|99.20
|Ótimo
|10º Vargem Alta
|99.20
|Ótimo
|12º Itarana
|98.70
|Ótimo
|13º Viana
|98.60
|Ótimo
|14º Santa Leopoldina
|98.10
|Ótimo
|15º Alegre
|97.90
|Ótimo
|16º Domingos Martins
|97.20
|Ótimo
|18º Cariacica
|97.00
|Ótimo
|18º Linhares
|97.00
|Ótimo
|19º Iconha
|96.70
|Ótimo
|20º Irupi
|96.50
|Ótimo
|21º Piúma
|96.30
|Ótimo
|22º Ibiraçu
|96.20
|Ótimo
|23º São Roque do Canaã
|95.50
|Ótimo
|24º Santa Maria de Jetibá
|95.40
|Ótimo
|25º Aracruz
|95.00
|Ótimo
|26º Itapemirim
|94.70
|Ótimo
|27º Marilândia
|94.60
|Ótimo
|28º São Mateus
|93.30
|Ótimo
|29º Santa Teresa
|92.50
|Ótimo
|30º Boa Esperança
|90.70
|Ótimo
|31º Laranja da Terra
|90.30
|Ótimo
|32º Marataízes
|90.20
|Ótimo
|33º Venda Nova do Imigrante
|88.50
|Ótimo
|34º Jerônimo Monteiro
|88.30
|Ótimo
|35º Guarapari
|88.20
|Ótimo
|36º Pancas
|87.80
|Ótimo
|37º Ecoporanga
|87.00
|Ótimo
|38º Ponto Belo
|86.50
|Ótimo
|39º Castelo
|84.90
|Ótimo
|40º São Domingos do Norte
|84.20
|Ótimo
|41º Conceição do Castelo
|84.10
|Ótimo
|42º Rio Bananal
|81.30
|Ótimo
|43º Montanha
|81.00
|Ótimo
|44º Nova Venécia
|80.50
|Ótimo
|45º Guaçuí
|77.20
|Bom
|46º Muniz Freire
|76.80
|Bom
|46º Alto Rio Novo
|76.80
|Bom
|48º Fundão
|76.60
|Bom
|49º Alfredo Chaves
|76.00
|Bom
|50º Divino de São Lourenço
|75.20
|Bom
|51º Barra de São Francisco
|74.30
|Bom
|52º Ibatiba
|73.90
|Bom
|53º Águia Branca
|72.50
|Bom
|54º Baixo Guandu
|70.10
|Bom
|55º Itaguaçu
|69.60
|Bom
|56º Ibitirama
|68.50
|Bom
|57º São José do Calçado
|67.90
|Bom
|58º Presidente Kennedy
|67.70
|Bom
|59º Atílio Vivácqua
|66.20
|Bom
|60º Jaguaré
|64.10
|Bom
|60º Pinheiros
|64.10
|Bom
|62º Vila Pavão
|63.00
|Bom
|62º Mantenópolis
|63.00
|Bom
|64º Água Doce do Norte
|62.40
|Bom
|64º Muqui
|62.40
|Bom
|66º Vila Valério
|61.50
|Bom
|67º Bom Jesus do Norte
|59.80
|Regular
|68º Apiacá
|56.70
|Regular
|69º Mucurici
|56.40
|Regular
|69º Mimoso do Sul
|56.40
|Regular
|71º Conceição da Barra
|56.00
|Regular
|72º Marechal Floriano
|54.00
|Regular
|73º São Gabriel da Palha
|51.30
|Regular
|74º Governador Lindenberg
|50.40
|Regular
|75º Pedro Canário
|48.10
|Regular
|76º Sooretama
|44.60
|Regular
|77º Rio Novo do Sul
|43.70
|Regular
|78º Brejetuba
|42.90
|Regular
Resultados em Saúde
Na avaliação da Saúde, observou-se uma evolução no nível de transparência, mas que ainda carece de melhorias nos portais de transparência, sites e redes sociais pelos municípios. A exemplo do que acontece na avaliação Geral, a dimensão Plataforma foi a que obteve maior pontuação com uma média de 80,45, na qual foram verificados o atendimento à população em relação à disponibilidade do Portal da Transparência em destaque no site ou aba da Secretaria Municipal de Saúde, canais de acesso à informação, acessibilidade e agendamento de consultas, exames e demais serviços de saúde disponibilizados pelos canais oficiais. Os municípios de Vitória e Vila Velha se destacam com possibilidade de agendamentos on-line e portais de medicamentos para a consulta pública.
Comunicação, Engajamento e Participação Popular também é um eixo considerado um grande desafio a ser melhorado pelos municípios, em especial ao que se refere a informações do Conselho Municipal de Saúde e participação participativa nas ações de saúde.
Afonso Claudio, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100. São Gabriel e Vila Valério ficaram nas últimas colocações com nota 14,90 e 11,90 respectivamente.
A nota média da avaliação da Saúde ficou em 65,09 classificada como “bom” para a metodologia aplicada. A escala do ranking da saúde vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.
“A área da Saúde é uma das mais sensíveis à população e exige dos gestores públicos um compromisso permanente com a transparência e o diálogo social. A melhoria observada neste ciclo é positiva, mas ainda há um caminho importante a ser percorrido para que a informação seja, de fato, acessível e útil ao cidadão em todos os municípios”, destaca André Brito, diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação.