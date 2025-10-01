Internos do sistema prisional do ES participam do XI Festival de Xadrez

Estudantes internos do sistema prisional capixaba participarão, nesta quinta-feira (2), da 11ª edição do Festival de Xadrez para Estudantes Privados de Liberdade. Realizado em parceria entre a Secretaria da Educação (Sedu) e a Secretaria da Justiça (Sejus), o evento reunirá 24 alunos matriculados na Rede Pública Estadual, com o propósito de promover integração e fortalecer o processo de ressocialização.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que mais do que uma competição, o Festival é um espaço de aprendizado e de construção de novas possibilidades. Criado em 2015, no âmbito do programa Jogos na Rede, o evento utiliza o xadrez como ferramenta pedagógica e de desenvolvimento pessoal, estimulando disciplina, paciência, memória, raciocínio lógico e tomada de decisão, habilidades essenciais tanto para a vida em sociedade quanto para o processo educativo.

Leia também: Cinema em Toda Parte leva oficinas de audiovisual a escolas do ES

“Cada partida aqui vai muito além do tabuleiro. É uma oportunidade de refletir, aprender a tomar decisões com responsabilidade e exercitar a paciência. Nosso objetivo é mostrar que, mesmo em situações desafiadoras, a educação e o esporte podem transformar vidas e abrir novos caminhos para o futuro”, afirmou o secretário.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger, frisou que, em 2025, o evento contará com a participação de 24 estudantes, número superior ao registrado na edição anterior, que reuniu 20 participantes, reforçando a importância e o impacto do projeto.

“Além da competição, o Festival promove integração entre os internos e também proporciona encontros com pessoas em situação de liberdade, ampliando horizontes e fortalecendo valores de convivência. No contexto educacional, o xadrez complementa o ensino da Educação de Jovens e Adultos, ajudando a desenvolver foco, controle da ansiedade e autoestima. Para os participantes, cada partida representa um momento de reflexão e liberdade simbólica, oferecendo um alívio temporário diante dos desafios do encarceramento”, acrescentou a gerente.

Em seguida, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, ressaltou a importância da iniciativa ao destacar que a educação e o esporte ocupam lugar central nas políticas de ressocialização desenvolvidas no sistema prisional. Para ele, o Festival de Xadrez representa valores como disciplina, estratégia e convivência.

“Ao estimular essas habilidades, estamos oferecendo muito mais do que um jogo, estamos criando condições para que esses estudantes reconstruam suas trajetórias e possam acreditar em um futuro diferente”, afirmou.

Por fim, o secretário Vitor de Angelo contou que o projeto também mira a expansão e explicou que já estudam a inclusão de outras modalidades esportivas e a ampliação das oficinas de xadrez, que devem atender pelo menos 70 estudantes a partir de 2026: “A iniciativa inclui o fortalecimento da carga horária dos professores de Educação Física e a produção de material pedagógico específico, consolidando o xadrez como prática educativa e regular no sistema prisional.”

Serviço:

Festival de Xadrez para Estudantes Privados de Liberdade