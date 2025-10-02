Isenção do Imposto de Renda: saiba como votou cada deputado do ES

Os dez deputados federais do Espírito Santo votaram de forma unânime a favor do Projeto de Lei 1087/25, de autoria do Poder Executivo, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores com rendimentos de até R$ 5 mil mensais. A proposta também prevê a criação de uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda que recebem acima de R$ 600 mil por ano. O texto segue agora para análise no Senado.

Entre os parlamentares capixabas que apoiaram a medida estão: Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos), Dr. Victor Linhalis (Podemos), Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos), Paulo Foletto (PSB), Gilson Daniel (Podemos), Helder Salomão (PT) e Jack Rocha (PT).

Segundo o governo, a iniciativa busca tornar o sistema tributário mais equilibrado, ampliando a progressividade da cobrança. Hoje, trabalhadores em geral pagam entre 9% e 11% de Imposto de Renda sobre seus salários, enquanto contribuintes de maior renda chegam a recolher, em média, apenas 2,5% sobre rendimentos totais, incluindo lucros e dividendos.

Com a mudança, aproximadamente 141,4 mil pessoas físicas de alta renda devem ser impactadas pela nova cobrança. Já os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil terão isenção garantida, benefício que também se refletirá na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do IRPF e no 13º salário, tributado exclusivamente na fonte.

Com informações da Agência Câmara.