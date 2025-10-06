Marataízes: parceria com Governo do Estado garante quase R$ 14 milhões

A reaproximação do prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) já começa a render importantes resultados para o município do Sul do Estado.

Fruto de um diálogo permanente e de uma relação de respeito e cooperação, o município acaba de garantir R$ 13.985.574,59 em investimentos para obras de infraestrutura urbana. A confirmação do convênio, feito por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), já foi publicada no Diário Oficial.

O convênio, válido até 30 de abril de 2028, contempla a segunda etapa de calçamento e drenagem em ruas dos bairros Esplanada 2, Alvorada, Baixa Bonita e Portal Verde, reforçando o compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos marataizenses.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Rodrigo Lugão, a assinatura da ordem de serviço será marcada em breve com a presença do governador Casagrande e do vice-governador Ferraço. Mais de 20 ruas serão beneficiadas nesta nova fase de urbanização, com exceção de duas que ainda passarão por adequações técnicas de drenagem.