Marataízes recebe Revsol para pavimentar vias não asfaltadas

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, recebeu os primeiros carregamentos de Revsol, material oriundo da sobra do processo de siderurgia, que será utilizado em projeto-piloto para pavimentação de vias não asfaltadas.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a siderúrgica ArcelorMittal, que garante o fornecimento gratuito do produto.

Além da chegada do material, a Prefeitura organizará uma capacitação técnica para as equipes responsáveis pela aplicação do Revsol, garantindo o uso correto do produto e a eficiência do projeto.

Segundo o secretário de Obras, Rodrigo Dada Lugão, Marataízes irá receber duas mil toneladas do material. A aplicação inicial será feita no trecho entre a Praia dos Cações e Brejo dos Patos, e, após avaliação, o uso será ampliado para outras vias.

O Revsol apresenta excelente desempenho, substituindo o saibro com menor custo, maior durabilidade e melhor resistência às ações do tempo, como chuva e sol.