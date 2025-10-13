Mercadinho de Valores: supermercado leva educação financeira na prática para crianças

Uma grande rede de supermercados do Sul do Espírito Santo abriu as portas de uma das suas unidades, no municipio de Piúma, para que cerca de 400 crianças pudessem viver a educação financeira na prática.

A ação, realizada na última sexta-feira (10), faz parte do projeto Mercadinho de Valores, desenvolvido na Escola de Itaputanga Arthur Carvalho, onde as crianças são avaliadas pelo comportamento. O valor que cada criança ganha depende dela própria.

Originalmente, o dinheiro fictício seria gasto com bolo, cachorro-quente, e produtos doados dentro da própria escola. Porém, com a iniciativa do supermercado, a experiência ganhou um outro patamar.

“O dinheirinho fictício veio com eles, passou por um cheque, e agora eles estão aqui vivendo essa grande emoção de comprar realmente as mercadorias, o que eles desejam de verdade comprar.”, explicou a diretora da Escola de Itaputanga Arthur Carvalho, Cris Santos.

O “Mercadinho de Valores” nasceu de um gesto simples, mas carregado de significado. O sonho de uma estudante, de ser caixa de supermercado, inspirou uma corrente de solidariedade e aprendizado que ultrapassou os muros da escola. O que começou como uma ação pontual transformou-se em uma experiência educativa e emocionante.

“Esse evento que se tornou uma festa não só com alegria, diversão, guloseimas, mas com a conscientização da importância da educação financeira, do respeito aos professores, à família. Cara, não há palavras para mensurar o sentimento de gratidão em ver a expressão no olhinho de cada criança com o seu gesto de gratidão, de aprendizado, vendo elas fazendo conta, escolhendo, conversando com os pais”, afirma o empresário José do Brasil, conhecido como Junior Jucy.

A ação do “Mercadinho de Valores” só foi possível depois que o empresário tomou conhecimento da história da Ana Julia. Ao ver o desejo da menina, registrado na “Árvore dos Desejos” — ser caixa de supermercado —, o empresário não parou por aí e decidiu conhecer pessoalmente a criança e a sua rotina na escola.

O gesto inspirou outros empreendedores da região: quatro empresários se uniram e promoveram uma verdadeira onda de solidariedade e realização de sonhos, entre eles, a reforma completa da casa da garota, entregue no último sábado (11).