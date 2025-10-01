Mulher que abandonou filhotes de cachorro em supermercado do ES é presa

Policiais civis do Núcleo da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), prenderam, na última terça-feira (30), uma mulher, de 46 anos, suspeita do crime de maus-tratos a animais. A prisão ocorreu no bairro Vera Cruz, em Cariacica, após identificação da suspeita como autora do abandono de quatro filhotes de cachorro em um supermercado localizado no bairro Campo Grande, também em Cariacica.

O caso ganhou repercussão após imagens de videomonitoramento do estabelecimento circularem nas redes sociais. As câmeras registraram o momento em que a mulher chega ao local com uma caixa, deixa os animais no hall de entrada do supermercado e, em seguida, foge.

“A identificação e localização da investigada foram possíveis graças a informações repassadas pelo Disque-Denúncia 181. Durante o aprofundamento da investigação, descobrimos que essa mesma mulher já havia praticado crime semelhante no dia 23 de setembro deste ano, também no mesmo supermercado”, disse o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA).

Após os procedimentos de praxe, a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, e será encaminhada ao sistema prisional.