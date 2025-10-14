Operação da PRF combate violência contra mulheres e faz 83 prisões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, no último dia 10 de outubro, a Operação Alerta Lilás, iniciativa nacional voltada ao combate à violência de gênero e ao cumprimento de mandados de prisão relacionados a esse tipo de crime. A ação fez referência ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado na mesma data, e mobilizou equipes da PRF em todo o país.

No Espírito Santo, as operações da PRF ocorreram entre os dias 3 e 10 de outubro e resultaram no cumprimento de três mandados de prisão. Na BR-101, em Itapemirim, um homem de 43 anos foi detido por inadimplência em pensão alimentícia. Em Viana, também na BR-101, outro suspeito foi preso por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Já na BR-262, em Marechal Floriano, um homem de 53 anos foi capturado por estupro de vulnerável.

Em âmbito nacional, a operação totalizou 83 prisões, incluindo mandados judiciais e flagrantes de crimes relacionados à violência de gênero. Segundo a PRF, a ação reforça o compromisso da instituição com a proteção das mulheres, a segurança nas rodovias e o combate à violência doméstica e sexual, contribuindo para a preservação da dignidade e integridade das vítimas em todo o Brasil.

Com informações, Polícia Rodoviária Federal.