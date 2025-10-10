Outubro Rosa: ação em Marataízes oferece exames e orientações para mulheres

No dia 16 de outubro, das 8h às 13h, a Casa Rosa será palco da ação “Marataízes por Elas”. A iniciativa especial da Prefeitura de Marataízes é voltada à saúde e ao bem-estar da mulher. O evento integra as atividades do Outubro Rosa e vai oferecer uma série de atendimentos gratuitos e orientações sobre prevenção e cuidados.

Entre os serviços disponíveis estão consultas com nutricionista e dentista, coleta de preventivo e HPV, solicitação de mamografia, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia.

Além disso, haverá tendas temáticas com informações sobre prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, além de orientações sobre planejamento familiar.