PF cumpre mandados em Cachoeiro de Itapemirim durante operação 'Mangue Seco'

A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta quinta-feira (2), a Operação “Mangue Seco”, para cumprimento de três mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva, oito mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens, todos no contexto de repressão ao tráfico de drogas.

De acordo com a PF, a ação policial é decorrente da apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e de um fuzil calibre 5.56 com mira telescópica, ocorrida em uma marina localizada no município de Guarapari, no dia 2 de abril deste ano. As investigações apontaram, com detalhes, a participação dos indivíduos presos na empreitada criminosa de abril de 2025, o que motivou os decretos judiciais, inclusive de restrição de bens.

Leia também: Atenção! Caminhão-cegonha pega fogo em rodovia no Espírito Santo

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, onde foram apreendidas armas de fogo, munições, valores em espécie, além de diversos carros de luxo utilizados pelo grupo criminoso.

Os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com penas que podem alcançar mais de 30 anos de reclusão, além de sanções pecuniárias.

O nome da operação, “Mangue Seco”, faz alusão direta ao local onde os criminosos abandonaram um fuzil durante a fuga com a chegada da polícia, especificamente o mangue situado nos fundos da marina.