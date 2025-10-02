Volta do Trem das Montanhas pode impulsionar turismo e economia no ES

O projeto de retomada do Trem das Montanhas Capixabas ganhou novo fôlego na última terça-feira (30). Os deputados Gilson Daniel (Podemos), federal, e Fabrício Gandini (PSD), estadual, realizaram agendas em Brasília com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes, acompanhados dos prefeitos de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), e de Marechal Floriano, Lidney Gobbi (PSB). O objetivo foi acelerar a devolução do trecho da antiga Ferrovia Leopoldina ao Espírito Santo.

Durante a reunião no Ministério dos Transportes, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, sugeriu que o Estado solicite formalmente a delegação do trecho, o que pode agilizar o processo. “Esse caminho torna tudo mais rápido e facilita a reativação do trem”, explicou o deputado Gilson Daniel, que articula a pauta há três anos.

Leia também: “Torna o sistema mais equilibrado”, diz Casagrande sobre isenção de IR até R$ 5 mil

O superintendente de Transporte Ferroviário, Alexandro Baumgartner, reforçou que a recuperação do trecho é viável. Segundo ele, os estudos já indicam possibilidade de reativação, o que abre perspectivas concretas para a volta do passeio turístico.

O percurso previsto abrange 11 municípios, incluindo Viana, Vila Velha, Cariacica, Marechal Floriano, Domingos Martins, Muqui, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Vargem Alta, e será voltado principalmente ao turismo. Além do trem, o projeto prevê ciclovias, áreas de caminhada, museus, gastronomia e hotéis, ampliando o potencial de desenvolvimento regional.

Para o deputado Gandini, a iniciativa é estratégica para o Espírito Santo. “O turismo é um eixo fundamental. Reativar o Trem das Montanhas é gerar emprego, fortalecer a cultura e trazer mais desenvolvimento para a região serrana”, destacou.

O prefeito Wanderson Bueno ressaltou o valor histórico do projeto. “O Trem das Montanhas resgata nossa história e abre novas perspectivas para o turismo, trazendo oportunidades para a população e para os empreendedores locais”, afirmou. Já Lidney Gobbi reforçou o impacto para os municípios serranos: “Será um divisor de águas no turismo e na economia da região”.

O Trem das Montanhas funcionou entre 2009 e 2013 no trecho de cerca de 50 quilômetros entre Viana e Marechal Floriano, passando por Domingos Martins e Alfredo Chaves. A expectativa é de que a operação turística seja retomada até 2026, em parceria com a empresa Serra Verde Express e a concessionária VLI Multimodal, responsável pela via férrea.