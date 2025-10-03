PRF inicia treinamento prático de motociclistas no ES

A partir dessa sexta (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que está realizando e ao longo da próxima semana, uma etapa do Curso de Formação de Motociclismo nas ruas de Vila Velha.

A atividade faz parte da capacitação prática dos policiais e será desenvolvida em ambiente real de tráfego urbano, com o objetivo de aprimorar as técnicas de pilotagem e garantir mais segurança nas operações com motocicletas.

Durante os treinamentos, que ocorrerão em diferentes pontos da cidade, os policiais estarão devidamente identificados e acompanhados por instrutores especializados. A PRF pede a compreensão da população e reforça que a ação é fundamental para a formação profissional e para o fortalecimento da segurança viária.