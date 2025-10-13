Profissionais da cultura do ES podem participar do MICBR 2025; veja como

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria da Economia Criativa (SEC), abriu na última sexta-feira (10) as inscrições espontâneas para trabalhadores da cultura do Espírito Santo que desejam participar da edição 2025 do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). O evento será realizado entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza (CE).

As inscrições ficam abertas de 10 a 20 de outubro, das 8h às 18h, e destinam-se ao preenchimento de vagas remanescentes ou à composição de uma lista de reserva para futuras convocações.

Os candidatos inscritos passarão por um processo de seleção. É importante ressaltar que, uma vez selecionado, o participante se compromete a comparecer ao evento.

Nesta modalidade de inscrição, não haverá apoio financeiro: os selecionados terão acesso às atividades formativas e de mercado do MICBR, mas deverão arcar com todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos relacionados à participação.

O MICBR 2025 é voltado a profissionais e empreendedores dos seguintes setores da economia criativa: áreas técnicas, artesanato, artes visuais, audiovisual e animação, circo, dança, design, editorial, hip-hop, games, moda, museus e patrimônio, música e teatro.

As inscrições devem ser realizadas pelo (link)

Sobre o MICBR

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) é um dos principais encontros da economia criativa brasileira, reunindo empreendedores e profissionais de diversos segmentos criativos em ações formativas e de mercado, como oficinas, palestras, mentorias, rodadas de negócios e atividades de networking.

Serviço:

Inscrições espontâneas até 20/10, segunda-feira, às 18h.