Provas do concurso da Assembleia Legislativa do ES serão aplicadas em Cachoeiro

Os candidatos do concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) não precisarão se deslocar apenas para a capital para realizar os exames. As provas serão aplicadas também em Linhares, no norte do Estado, e em Cachoeiro de Itapemirim, no sul, além de Vitória.

A descentralização pode facilitar o acesso e reduzir os custos de deslocamento dos candidatos esperados. Essa medida amplia as chances de participação de quem mora fora da Região Metropolitana, especialmente em municípios distantes da Grande Vitória.

Leia também: Provas do concurso da Assembleia acontecem em novas datas

As provas do concurso da Ales serão realizadas em duas datas distintas: no dia 14 de dezembro, para os candidatos aos cargos de nível superior, sendo 5 vagas para Analista Legislativo e 15 vagas para Consultor Legislativo; e no dia 21 de dezembro, para os inscritos no cargo de Agente de Polícia Legislativa, que conta com 15 vagas.

Confira mais detalhes sobre os cargos e as remunerações do concurso da Ales

Horários

No dia 14, pela manhã, acontecem as provas objetivas para Analista e Consultor Legislativo, das 9h15 às 12h45. À tarde, será aplicada a prova discursiva para o cargo de Consultor, das 15h15 às 17h15.

Já no dia 21, a prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Legislativa será realizada à tarde, a partir das 14h15, com duração de três horas.

Outras etapas

Além da prova objetiva, o concurso prevê etapas como prova discursiva (para Consultor), avaliação de títulos (para cargos de nível superior), teste físico, avaliação psicológica e curso de formação (no caso do cargo de Agente de Polícia Legislativa).

Veja os detalhes sobre as etapas do concurso