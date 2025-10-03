PSOL acena ao PT para investir forças na candidatura de Helder ao Governo do ES

O presidente do PT-ES, deputado estadual João Coser, e o deputado federal Helder Salomão se reuniram com representantes do PSOL – a deputada estadual Camila Valadão, a presidente estadual Ane Halama e Brice Bragato – para discutir a possibilidade de um movimento conjunto em apoio à candidatura de Helder ao governo do Espírito Santo. O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira (2), na sede do Partido dos Trabalhadores.

Para João Coser, este é o momento de intensificar o diálogo e construir uma frente progressista ampla no Estado, que também apoie a reeleição do presidente Lula, a reeleição de Fabiano Contarato ao Senado e a de Helder Salomão ao governo do Espírito Santo.

“Saímos da reunião com o PSOL muito animados e felizes pela confiança e pela postura do partido em nos procurar para iniciar essa primeira conversa. PT e PSOL se colocam em parceria para buscar a construção de uma candidatura ao governo que contraponha o avanço da extrema-direita no Espírito Santo”, afirmou Coser.

O presidente do PT destacou que o projeto será construído de forma ampla e democrática, envolvendo diversos setores da sociedade.

“Vamos nos esforçar para construir uma candidatura com muitas mãos, que respeite opiniões. Além dos partidos e das federações, queremos a participação de movimentos sociais, culturais, acadêmicos, servidores públicos, pequenos e médios produtores rurais e empreendedores, seguindo o exemplo de Lula no Brasil. Queremos um movimento que encante corações e mentes e mobilize a sociedade capixaba.”

A presidente do PSOL, Ane Halama, classificou a reunião como histórica e enfatizou a importância da união do campo progressista no Estado.

“Precisamos de uma frente de esquerda para combater a extrema-direita privatista, que retira direitos dos trabalhadores e aumenta a vulnerabilidade das minorias. Esse é um momento histórico para construirmos juntos uma frente progressista no Espírito Santo, que recupere direitos e melhore as condições de vida da população capixaba”, afirmou Halama.

Na semana passada, os parlamentares do PT-ES se reuniram com a direção nacional do partido em Brasília para apresentar a possibilidade da candidatura de Helder Salomão. Na ocasião, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, declarou seu apoio ao projeto. Um diálogo com o presidente Lula acontecerá também em breve.