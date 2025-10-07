Quer se especializar no mundo do café? Inscrições abertas para cursos gratuitos

O Hub ES+ e o Senac Espírito Santo seguem fortalecendo a capacitação profissional no setor de cafés especiais com a abertura de inscrições para dois cursos gratuitos: Preparo de Bebidas à Base de Café e Inglês para Profissionais do Segmento de Cafés. As vagas são limitadas e representam uma oportunidade única para quem deseja se aprofundar nas técnicas de preparo e no atendimento especializado, com foco no mercado local e internacional.

O curso Preparo de Bebidas à Base de Café apresenta métodos, técnicas e tendências para o trabalho em cafeterias, além de abordar a operação de máquinas de espresso, vaporização de leite, elaboração de drinques e boas práticas de sustentabilidade.

Curso de Inglês

Já o curso Inglês para Profissionais do Segmento de Cafés tem como objetivo desenvolver competências comunicativas em língua inglesa aplicadas ao atendimento de turistas e negociações comerciais no setor de cafés especiais, integrando vocabulário técnico, aspectos culturais e o uso de tecnologias como a inteligência artificial.

As formações acontecem no Hub ES+, em Vitória, e reforçam o compromisso do espaço em fomentar a economia criativa e gerar novas oportunidades de trabalho no Espírito Santo. As inscrições seguem até o dia 15 de outubro para o curso de Inglês para Profissionais do Segmento de Cafés; e até o dia 24 de outubro para o curso de Preparo de Bebidas à Base de Café. Os links estão disponíveis na bio do Instagram @hubesmais.

Programação

Curso Preparo de Bebidas à Base de Café

Turma 03 | 10 a 14/11 | 09h às 13h

Turma 04 | 10 a 14/11 | 14h às 18h

Turma 05 | 17, 18, 19, 24 e 25/11 | 09h às 13h

Turma 06 | 17, 18, 19, 24 e 25/11 | 14h às 18h

Curso de Inglês para Profissionais do Segmento de Cafés (60h)

Datas:

Outubro: 21, 23, 24, 28, 30 e 31

Novembro: 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 25, 27 e 28

Dezembro: 02, 04, 05 e 09

Horário: 9h às 12h

Para mais informações, acesse nosso Instagram (@hubesmais) ou nosso site Hub ES+.

Serviço:

Cursos gratuitos:

Preparo de Bebidas à Base de Café

Inglês para Profissionais do Segmento de Cafés

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória/ES

Inscrições: Bio do Instagram @hubesmais.

Realização: Hub ES+ e Senac Espírito Santo

Sobre o Hub ES+

O Hub ES+ é um espaço público de cultura e inovação localizado na Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Ele integra o programa ES+ Criativo, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenada pela Secretaria da Cultura (Secult – @secult.es), em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti – @secti.es). O projeto do Hub ES+ conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes – @fapes.es) e parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA – @galpaoibca).