Sai o resultado do edital de fomento à cultura em Iúna; confira

O resultado do Chamamento Público de Projetos de Fomento à Cultura (PNAB) nº 002/2025 no município de Iúna já está disponível para consulta. O período destinado à interposição de recursos vai de 13 a 15 de outubro, prazo em que os proponentes poderão apresentar reconsiderações ou contestações referentes à avaliação das propostas.

Os interessados podem acessar o resultado completo por meio do link oficial: Clique aqui.

De acordo a administração municipal, o processo faz parte das ações de fomento e valorização da cultura, com o objetivo de incentivar projetos artísticos e culturais no município, fortalecendo a produção local e promovendo a democratização do acesso à cultura.