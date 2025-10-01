Suspeito de matar idosa durante assalto no ES é preso e confessa crime

A Delegacia de Boa Esperança efetuou a prisão de um indivíduo, de 22 anos, suspeito de praticar o latrocínio que vitimou a idosa Rosa Souza Lopes, de 67 anos, no dia 28 de setembro, no bairro Vila Fernandes, em Boa Esperança.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar, na última terça-feira (30), em uma praça no Centro de Boa Esperança. Ele foi abordado e apresentou nome falso à guarnição. Por esse motivo, foi conduzido à delegacia.

“Embora inicialmente tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio ou negado a imputação, após a formalização da custódia, o suspeito confessou o crime, fornecendo detalhes da prática criminosa. Além disso, no local do crime, foi encontrado um saco preto, em que continha um alvará de soltura e um documento no nome dele”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano.

O indivíduo foi autuado em flagrante por falsa identidade e encaminhado ao sistema prisional. A autoridade policial já havia identificado e representado pela prisão do suspeito em relação ao latrocínio da idosa. Agora, aguarda a análise do Poder Judiciário acerca do deferimento da medida.

“Nossa equipe dedicou-se diuturnamente, trabalhando sem trégua, com um profissionalismo inquestionável. O êxito desse empenho foi a pronta identificação e a detenção do responsável por este ato de selvageria. Esta é a nossa promessa e este é o aviso para todos. Ninguém que atente contra a lei ficará impune em Boa Esperança”, completou o delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano.