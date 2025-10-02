Tempo pode mudar em algumas regiões do ES; confira a previsão

Nesta quinta-feira (2), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em grande parte do Espírito Santo. Previsão de chuva fraca na madrugada e manhã no litoral sul, na Grande Vitória e no Nordeste.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, também são esperadas chuvas esparsas nos trechos norte e leste da região Serrana e em áreas do norte capixaba. Nas demais regiões, não chove. As temperaturas mínimas se elevam em todas as áreas. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral.

Leia também: Trânsito em Cachoeiro terá alterações em ruas centrais a partir de domingo (5)

Na Grande Vitória, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com chuva fraca na madrugada e manhã no trecho litorâneo. Vento fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com chuvas esparsas nos trechos norte e leste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com chuvas esparsas em alguns momentos. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com chuvas esparsas em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.