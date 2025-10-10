Última chance antes do Enem: Qualificar ES realiza Mega Aulão gratuito

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do programa Qualificar ES Pré-Enem e da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), realizará o “Mega Aulão Pré-Enem”.

O evento, presencial e totalmente gratuito, acontecerá no dia 18 de outubro, das 8h às 12h30, no auditório da Fucape Business School, em Vitória, e tem como objetivo oferecer uma revisão estratégica para os estudantes na reta final de preparação.

Focado nas áreas de maior peso na prova — Linguagens, Matemática e Redação —, o aulão será conduzido por professores especialistas com vasta experiência em aprovação. A programação abordará os tópicos de maior incidência no exame, além de oferecer dicas e estratégias para otimizar o tempo e aumentar a confiança dos participantes no dia da prova.

Qualificar ES Pré-Enem

A iniciativa busca levar a experiência de sucesso do Qualificar Pré-Enem, que já transforma a rotina de estudos de milhares de capixabas, para um formato presencial e intensivo. O programa oferece uma plataforma de estudos on-line e gratuita para todos os capixabas que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares.

“A diferença que achei em estudar sozinha e com o Qualificar Pré-Enem foi o direcionamento”, afirma a aluna Analu Lemos. “Desde o primeiro simulado que fiz, no final de fevereiro, já aumentei a pontuação”, comemora.

O sentimento de progresso é compartilhado por estudantes de diferentes perfis. “Como estudava antes era uma forma meio solta, não tinha algo me guiando. O Qualificar Pré-ENEM veio para me dar um incentivo a mais”, conta Guilherme Barbosa, 18 anos, que cursa a 3ª série do Ensino Médio e agora se sente mais perto de realizar o sonho da faculdade.

Para muitos, o programa é um divisor de águas. “O Qualificar Pré-Enem está sendo essencial no meu progresso acadêmico”, define Laleska da Conceição, de 31 anos. Ela começou a usar a plataforma para ajudar a filha nos estudos, mas a qualidade do conteúdo a inspirou a retomar os próprios objetivos. “Hoje em dia, já penso em algo para mim”, conta.

Mega Aulão Pré-Enem

Data: 18 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 8h às 12h30 (haverá coffee break)

Local: Auditório da Fucape Business School (Av. Fernando Ferrari, 1358, Boa Vista, Vitória/ES)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/mega-aulao-qualificar-pre-enem/3141644