Guarda apreende mais de 700 papelotes de cocaína em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha, apreendeu 715 papelotes de cocaína e 131 pedras de crack na manhã desta segunda-feira (3), no bairro Jardim Marilândia.

De acordo com os agentes da Rocam, a ação teve início durante um patrulhamento de rotina pela região. Ao entrarem em um beco, os guardas perceberam uma movimentação considerada suspeita. Assim que os indivíduos notaram a aproximação da viatura, fugiram do local.

Durante as buscas, a equipe encontrou uma sacola contendo os entorpecentes. Apesar das diligências realizadas na área, ninguém foi detido, já que não foi possível identificar o responsável pela droga apreendida.

Todo o material foi levado para a 9ª Delegacia Regional de Vila Velha, atualmente instalada no bairro Novo México.