Marataízes realiza atendimento a pessoas em situação de rua

O secretário de Assistência Social de Marataízes, Washington Lopes, informou que 18 pessoas em situação de rua foram atendidas durante uma ação integrada realizada na noite de quinta-feira (13). A iniciativa reuniu as secretarias de Assistência Social, Saúde e Segurança, com o objetivo de identificar necessidades urgentes, ofertar serviços essenciais e reforçar o acolhimento a esse público.

Segundo Lopes, as equipes percorreram diferentes pontos da cidade, realizando escuta ativa e atendimentos psicossociais, além de encaminhamentos para programas sociais, serviços de saúde e abrigamento. Profissionais da Saúde acompanharam a força-tarefa, oferecendo aferição de sinais vitais, orientações básicas de cuidados, vacinação e direcionamento para atendimentos especializados.

A Secretaria de Segurança reforçou o trabalho, garantindo tranquilidade às equipes durante a abordagem e contribuindo para o bom andamento das atividades. Washington Lopes destacou que o município segue empenhado em buscar soluções legais e humanizadas para atender as pessoas em situação de rua e responder às demandas da população de Marataízes.