Marataízes: Cantata de Natal é adiada por causa de chuvas no Sul do ES

A Prefeitura de Marataízes adiou a Cantata de Natal, prevista para acontecer nesta quarta-feira (17), na Barra, por causa das condições climáticas adversas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A decisão tem como objetivo garantir a segurança de todos os participantes, equipe envolvida e do público que acompanharia o evento.

Leia também: Marataízes anuncia Semana Réveillon 2026 com shows e queima de fogos

De acordo com a administração municipal, uma nova data será divulgada por meio de seus canais oficiais de comunicação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva em diversas cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de grande perigo, começou às 9h25 desta quarta-feira (17) e segue até as 7h de quinta-feira (18).