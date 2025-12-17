Cidades

Marataízes: Cantata de Natal é adiada por causa de chuvas no Sul do ES

A decisão tem como objetivo garantir a segurança de todos os participantes, equipe envolvida e do público que acompanharia o evento.

A Prefeitura de Marataízes adiou a Cantata de Natal, prevista para acontecer nesta quarta-feira (17), na Barra, por causa das condições climáticas adversas.

De acordo com a administração municipal, uma nova data será divulgada por meio de seus canais oficiais de comunicação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva em diversas cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de grande perigo, começou às 9h25 desta quarta-feira (17) e segue até as 7h de quinta-feira (18).

