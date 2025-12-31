Marataízes: Defesa Civil alerta para risco de desabamento de falésia em praia

A Defesa Civil de Marataízes emitiu, nesta quarta-feira (31), alerta para o risco de acidentes na primeira falésia localizada na Praia dos Cações.

O comunicado veio após a constatação de desprendimento de parte da estrutura rochosa. O aviso foi feito durante uma ação de monitoramento realizada no local.

De acordo com o órgão, o processo é natural, mas representa perigo iminente para quem circula ou permanece próximo à falésia.

A orientação é para que turistas e moradores evitem se abrigar à sombra da falésia, bem como passar pela área.

O objetivo é prevenir ferimentos ou ocorrências mais graves.