Marataízes: prefeitura inaugura etapa de nova orla nesta terça-feira (30)

A Prefeitura de Marataízes realiza nesta terça-feira (30), às 16h30, a entrega da primeira fase da obra de revitalização da Orla de Lagoa Funda. A cerimônia ocorre em frente à Pousada Nilas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A solenidade será conduzida pelo prefeito Toninho Bitencourt e contará com a presença do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

Leia também: Marataízes retoma Projeto Praia Acessível e amplia lazer inclusivo

Iniciada em setembro de 2023, a obra de revitalização da Orla de Lagoa Funda acabou sendo paralisada no final da gestão anterior em razão da falta de recursos, situação que gerou apreensão e insegurança entre moradores e comerciantes da região.

Com o início da nova gestão, o prefeito Toninho Bitencourt colocou a retomada da obra como prioridade, reorganizou o cronograma e assegurou as condições necessárias para que a primeira etapa fosse concluída e agora entregue à população de Marataízes.

O projeto contempla um conjunto de intervenções urbanísticas e de engenharia, com foco na requalificação do entorno da Lagoa Funda, incluindo a execução de muros de concreto, obras de contenção e estabilização de áreas sujeitas à erosão, além de melhorias na mobilidade, acessibilidade e organização dos espaços públicos.