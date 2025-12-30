Cidades

Marataízes: prefeitura inaugura etapa de nova orla nesta terça-feira (30)

A cerimônia ocorre em frente à Pousada Nilas e marca mais uma etapa do projeto de revitalização urbana e ambiental da região.

Foto: Reprodução / Prefeitura de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes realiza nesta terça-feira (30), às 16h30, a entrega da primeira fase da obra de revitalização da Orla de Lagoa Funda. A cerimônia ocorre em frente à Pousada Nilas.

A solenidade será conduzida pelo prefeito Toninho Bitencourt e contará com a presença do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

Iniciada em setembro de 2023, a obra de revitalização da Orla de Lagoa Funda acabou sendo paralisada no final da gestão anterior em razão da falta de recursos, situação que gerou apreensão e insegurança entre moradores e comerciantes da região.

Com o início da nova gestão, o prefeito Toninho Bitencourt colocou a retomada da obra como prioridade, reorganizou o cronograma e assegurou as condições necessárias para que a primeira etapa fosse concluída e agora entregue à população de Marataízes.

O projeto contempla um conjunto de intervenções urbanísticas e de engenharia, com foco na requalificação do entorno da Lagoa Funda, incluindo a execução de muros de concreto, obras de contenção e estabilização de áreas sujeitas à erosão, além de melhorias na mobilidade, acessibilidade e organização dos espaços públicos.

