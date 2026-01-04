Cachoeiro x Marataízes: acidente na ES-490 deixa motociclista ferido
O fato ocorreu na altura da localidade conhecida como Matinha.
Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (4) na ES-490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. O fato ocorreu na altura da localidade conhecida como Matinha.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um motociclista sendo socorrido. Ao lado do local do acidente também é possível observar uma ambulância.
Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre o que pode ter provocado o acidente.