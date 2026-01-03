Dupla Bruno & Barreto agita fim de semana em Marataízes

A dupla sertaneja Bruno & Barreto sobe ao palco às 23h, neste sábado (3), em Marataízes, como atração principal da programação musical do fim de semana na cidade.

A expectativa é de grande público para o show nacional, que integra a agenda festiva do início do verão.

Antes da apresentação principal, o público poderá acompanhar outras atrações. Às 20h, a programação começa com o DJ Shrek, seguido, às 21h, pelo cantor Vinícius Fragozo, que promete aquecer o público para a sequência da noite.