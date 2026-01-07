Cachoeiro: família denuncia abandono em cemitério durante enterro

Como se não bastasse o sofrimento de enterrar a mãe vítima de violência doméstica, Mayara Mendes também teve que enfrentar o descaso e abandono do cemitério municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao chegar ao local, parentes e familiares da vendedora Marília das Graças Mendes, assassinada a machadadas na segunda-feira (5), encontraram no local, que deveria transmitir um aspecto de paz e tranquilidade, um ambiente de completo abandono e descuido.

Leia também: Cemitério do Aeroporto passa por mutirão de limpeza em Cachoeiro

No vídeo, gravado pela filha da vítima, observa-se no cemitério mato alto e denso, com capim e vegetação ocupando quase todo o espaço entre as sepulturas. As lápides e túmulos, construídos em alvenaria e concreto, aparecem encobertos pela vegetação.

“Sem condições de passar no caminho daquele cheio de mato, cheio de colonhão. Eu até gravei um vídeo dos rapazes carregando o caixão e muita dificuldade para carregar o caixão no lugar daquele cheio de colonhão, cheio de mato, não tem como você enxergar por onde você está passando”, explicou.

Algumas sepulturas estão desalinhadas e desgastadas, com sinais visíveis de envelhecimento. Há também túmulos inclinados e elementos soltos, decorrente de erosão do solo ou ação do tempo.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que o cemitério passou por limpeza recentemente. Mas com as últimas chuvas, o mato cresceu rápido. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SELIMP) enviará equipe ao local para limpeza.