Passeio de trator emociona e se consolida como símbolo do Conexão Caparaó

Um dos momentos mais aguardados e emblemáticos do Conexão Caparaó voltou a arrancar sorrisos, aplausos e muitos registros fotográficos do público: o tradicional passeio de trator por entre as lavouras de café de Pedra Menina, no Caparaó capixaba.

A experiência, que já se tornou marca registrada do evento, reuniu neste ano 21 tratores cedidos por produtores da própria associação local, transformando o campo em cenário de celebração, encontro e pertencimento.

Os tratores foram conduzidos por cafeicultores da região, associados da Aprupem, que abriram suas propriedades para receber turistas, visitantes, amigos e participantes do evento.

Durante o trajeto, o público percorreu estradas rurais e trechos entre cafezais, em um convite sensorial para conhecer de perto a paisagem, a cultura e o modo de vida de quem faz do Caparaó uma das principais origens de cafés especiais do Brasil.

Mais do que um simples passeio, a atividade foi vivida como um momento de encantamento coletivo.

Risadas, conversas animadas e olhares atentos marcaram o percurso, que proporcionou uma imersão na história e na identidade de Pedra Menina.

Para muitos visitantes, foi a primeira oportunidade de vivenciar o cotidiano da cafeicultura de montanha; para os moradores, um orgulho renovado de compartilhar suas raízes.

“O passeio de trator se tornou uma das experiências mais charmosas e simbólicas do Conexão Caparaó, justamente por unir turismo rural, café e memória afetiva”, comenta Zeto Amaral, cafeicultor de Pedra Menina e um dos integrantes da comissão realizadora do Conexão Caparaó.

A programação oficial do evento reforça esse protagonismo, ao incluir o passeio como importante atividade de integração entre produtores e público.

Ao final do passeio, ficou a certeza de que, entre tantas atrações, o percurso sobre rodas segue sendo um dos momentos mais emocionantes do Conexão Caparaó — uma vivência simples, autêntica e profundamente conectada à essência do território.

O Conexão Caparaó teve início ontem e segue até hoje, dia 17, em Pedra Menina, celebrando nesta 8ª edição o tema “Nossas Origens”.

Ao longo de dois dias, o evento reúne uma série de atividades voltadas à valorização do café especial, da cultura local e das famílias pioneiras que ajudaram a construir a história da comunidade, consolidando o distrito como referência nacional em qualidade, identidade e experiências ligadas ao café.

