PRF apreende arma e R$ 40 mil após fuga na BR 101 no Espírito Santo

A PRF apreendeu arma e R$ 40 mil após fuga na BR 101 na manhã desta quinta-feira (29), no km 100, em Jaguaré. A ocorrência começou durante fiscalização de rotina.

Durante a abordagem, a equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um Honda Civic branco. Contudo, o condutor desobedeceu e iniciou fuga.

Em seguida, o motorista seguiu no sentido decrescente da rodovia. Ele realizou ultrapassagens proibidas e colocou a segurança viária em risco.

Após cerca de um quilômetro, o veículo acessou uma via vicinal marginal. Logo depois, a equipe realizou acompanhamento tático e efetuou a abordagem.

No momento da abordagem, o condutor abandonou o carro e tentou fugir a pé portando uma arma. Poucos metros depois, ele largou o armamento.

Diante das ordens policiais, o homem cessou a fuga. Em seguida, os agentes realizaram busca no veículo.

No assoalho do banco do passageiro, os policiais localizaram uma caixa com R$ 40 mil em espécie. O dinheiro estava separado em montantes de R$ 1 mil.

O condutor afirmou que o valor era da venda de um veículo. Segundo ele, o destino seria São Mateus.

A equipe apreendeu uma pistola Taurus calibre .380. A arma estava municiada, com carregador contendo 11 munições, sendo uma na câmara.

Por fim, os policiais encaminharam o indivíduo à Polícia Civil, em São Mateus. A autoridade policial adotará as providências legais.