PRF encerra Operação Rodovida Ano Novo 2025/2026 no Espírito Santo

A Operação Rodovida Ano Novo 2025/2026 chegou ao fim no sábado (4) nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal coordenou as ações entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, dentro do planejamento nacional de segurança viária.

Durante o período, a PRF reforçou o policiamento ostensivo e intensificou a fiscalização em trechos críticos e de maior fluxo. As equipes atuaram de forma estratégica para prevenir sinistros e coibir condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e consumo de álcool ao volante.

Ao longo da Operação Rodovida Ano Novo 2025/2026, os agentes da PRF registraram 51 sinistros de trânsito. Desse total, eles classificaram 17 como graves. Como resultado, as ocorrências deixaram 64 pessoas feridas e causaram cinco mortes, em Sooretama, Iúna, Colatina e Domingos Martins. Os dados ainda são preliminares.

No campo da fiscalização, a PRF abordou 1.759 veículos e fiscalizou 2.176 pessoas. Além disso, os policiais realizaram 1.528 testes de alcoolemia e lavraram 609 autos de infração. Paralelamente, os radares portáteis captaram 1.749 imagens para controle de velocidade.

Segundo a PRF, o comportamento inadequado dos condutores provocou a maioria dos sinistros graves. Dessa forma, a velocidade incompatível, o desrespeito às normas e a falta de equipamentos de segurança elevam o risco de mortes nas rodovias.

Por fim, a corporação informou que manterá a Operação Rodovida Ano Novo 2025/2026 até o Carnaval. Nesse período, a PRF seguirá com ações contínuas de fiscalização, educação no trânsito e policiamento ostensivo em todo o país.