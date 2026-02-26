Caminhão clonado é interceptado pela PRF no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR 101, em Cariacica. A equipe realizou a abordagem por volta das 12h, durante fiscalização voltada ao combate à criminalidade.

Os agentes interceptaram um M.BENZ/ATEGO 2426, de cor branca, que seguia no sentido Viana. Em seguida, os policiais questionaram o condutor sobre a procedência do veículo. Ele afirmou trabalhar como motorista da empresa há cerca de seis meses e declarou que não possuía informações detalhadas.

Durante a vistoria, a equipe identificou sinais de adulteração nos elementos de identificação. Os policiais constataram numerações suprimidas e regravadas fora dos padrões de fábrica. Além disso, a consulta aos sistemas oficiais revelou inconsistências relevantes.

O chassi ostentado pelo caminhão correspondia a uma viatura militar do 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Diante da divergência, os agentes aprofundaram a verificação técnica.

Caminhão clonado apresenta adulterações e origem divergente

Após nova análise, a equipe localizou outros elementos identificadores originais e rastreáveis. Esses dados apontaram que o veículo verdadeiro era um M.BENZ/ATEGO 2426, ano modelo 2016, emplacado no município da Serra.

Embora o sistema não indicasse registro ativo de furto ou roubo, os policiais entraram em contato com o proprietário legal. O dono informou que vendeu o caminhão em 27 de março de 2024. No entanto, o comprador não quitou o pagamento acordado.

Segundo o proprietário, ele realizou buscas para localizar o veículo, mas não obteve êxito. Além disso, ajuizou ação de busca e apreensão na 1ª Vara de Afonso Cláudio. Posteriormente, ele compareceu ao local da abordagem e apresentou fotografias para comprovar a propriedade.

Diante dos fatos, a PRF encaminhou o condutor à Delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo para os procedimentos legais. Por fim, os agentes removeram o caminhão clonado para um pátio credenciado do Detran-ES, onde o veículo permanece à disposição da autoridade policial.