Carnaval 2026 nas rodovias do ES registra 3 mortes e mais de 2,8 mil multas

A Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo registrou 45 sinistros, 67 feridos e três mortes nas rodovias federais entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Durante o período, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização diante do aumento no fluxo de veículos.

A corporação executou mais de 1.380 atividades operacionais, incluindo patrulhamentos, comandos de fiscalização e ações educativas. Como resultado, os agentes lavraram 2.813 autos de infração por diversas irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Entre as principais infrações, destacam-se excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e falta do uso do cinto de segurança. Além disso, a PRF priorizou a fiscalização de alcoolemia.

Durante a operação, os policiais realizaram 4.211 testes de alcoolemia e fiscalizaram 9.137 pessoas. Ao todo, 1.301 motoristas passaram por comandos específicos de combate à embriaguez ao volante.

No último dia da operação, uma ocorrência na BR-262, em Marechal Floriano, chamou atenção. Os agentes abordaram um motorista que dirigia em zigue-zague sob forte influência de álcool. O teste apontou 1,42 mg/L, índice que configura crime de trânsito. Os policiais também identificaram adaptação irregular no veículo.

Operação Carnaval 2026 da PRF intensifica fiscalização

Além disso, a Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo ampliou o combate à criminalidade. Durante o período, inclusive, os agentes registraram 17 ocorrências policiais de destaque.

Como resultado dessas ações, a PRF recuperou seis veículos com restrição de furto ou roubo. Da mesma forma, a equipe identificou adulterações veiculares e registrou um crime ambiental.

Ao todo, a PRF deteve 16 pessoas por crimes diversos, entre eles embriaguez ao volante, uso de documentos falsos e adulteração de veículos. Paralelamente, os policiais fiscalizaram 7.489 veículos, sendo 1.045 de carga.

Além das ações repressivas, as equipes desenvolveram atividades educativas que alcançaram 730 pessoas. Com isso, reforçaram orientações sobre comportamento seguro nas rodovias federais.

No que diz respeito aos acidentes com morte, a PRF registrou dois atropelamentos na BR-101, ambos em trechos com passarela. Além disso, houve uma colisão entre motocicleta e retroescavadeira na BR-393, em Cachoeiro de Itapemirim.

Cabe destacar que a Operação Carnaval integra a Operação Rodovida 2025/2026. Dessa forma, a PRF mantém a fiscalização intensificada até o dia 23 de fevereiro.

Por fim, segundo a corporação, a presença estratégica nas rodovias busca reduzir a gravidade dos sinistros e fortalecer a segurança viária. Assim, a Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo reforça a atuação preventiva e repressiva em períodos de maior movimento.