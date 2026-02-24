Cientista que pesquisa regeneração da medula recebe maior honraria do ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concederá, na próxima quinta-feira (26), às 16h30, a Ordem do Mérito Domingos Martins, no grau Comendador, à cientista Tatiana Coelho Lobo de Sampaio. A homenagem reconhece a trajetória da pesquisadora, que lidera, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a equipe responsável pelo desenvolvimento da polilaminina, proteína experimental com potencial para regenerar a medula espinhal.

Portanto, a solenidade ocorrerá na Presidência da Casa e marcará o reconhecimento oficial a um trabalho científico iniciado há três décadas. Tatiana coordena o Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Lá, ela onde conduz pesquisas em biologia regenerativa voltadas a lesões neurológicas graves.

Na mesma ocasião, a Assembleia também entregará a Comenda Dr. Afonso Schwab aos médicos Olavo Borges Franco, Bruno Alexandre Cortes e Marco Aurélio Braz de Lima, integrantes da equipe científica. Ogari de Castro Pacheco, médico e fundador do Laboratório Cristália, parceiro institucional da pesquisa, também receberá a honraria. A comenda distingue profissionais que se destacam na área médica.

Mérito Domingos Martins a Tatiana Sampaio

A admissão de Tatiana na Ordem do Mérito Domingos Martins foi aprovada pelo Plenário e resultou na Resolução 12.164/2026, publicada no Diário do Poder Legislativo nesta terça-feira (24). Com isso, a Casa formalizou o reconhecimento à relevância científica e social do estudo.

Atualmente, a pesquisa com polilaminina permanece em fase experimental. Ou seja, o tratamento ainda não concluiu as três etapas obrigatórias de testes clínicos em humanos para comprovar segurança e eficácia. Entretanto, no início de janeiro, a Anvisa autorizou o início da primeira fase dos ensaios clínicos com um grupo reduzido de voluntários.

Apesar disso, alguns pacientes com lesões medulares têm recorrido à Justiça para obter acesso à substância. Foi o caso do capixaba Luiz Fernando Mozer. Ele sofreu acidente durante um evento de motocross em Vargem Alta e recebeu a aplicação após decisão judicial. Até o momento, 26 pacientes no país utilizaram a molécula experimental, sendo cinco deles do Espírito Santo.

Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).