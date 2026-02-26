Marataízes tem redução de mais de 40% no número de furtos

Marataízes vive um novo momento na área da segurança pública, marcado pela valorização dos profissionais e pela redução nos índices de criminalidade. A avaliação é do secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Aurinho Falcão, que completa, neste sábado (28), um ano à frente da pasta.

Mesmo antes do balanço oficial do primeiro ano de gestão, os dados preliminares já indicam queda significativa no número de furtos e outros delitos no município. Ao detalhar os critérios utilizados para a análise, o secretário explica que a secretaria adotou uma comparação direta entre períodos equivalentes do verão, tradicionalmente mais sensíveis para a segurança pública devido ao aumento do fluxo de pessoas na cidade.

“Nós fizemos um paralelo principalmente em relação ao verão. Pegamos como parâmetro dezembro de 2024 e janeiro de 2025, e dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Comparando esses dois períodos, nós tivemos, por exemplo, aquele crime que é o mais recorrente, como furto em comércio, furto de celular, esse tipo de ocorrência. No caso do furto em comércio, nós tivemos uma redução de 41%. A grande maioria dos crimes apresentou queda em torno de 30%. Isso mostra que o trabalho tem sido feito e feito com excelência”, afirmou.

Entretanto, apesar dos resultados positivos, Aurinho Falcão ressalta que os desafios permanecem e que a gestão tem consciência de que ainda há pontos sensíveis a serem enfrentados. Um deles está relacionado à questão social envolvendo pessoas em situação de rua e dependência química, fator que impacta diretamente nos pequenos delitos.

“Obviamente, nós reconhecemos que ainda temos muito a melhorar, porque Marataízes hoje sofre com um problema e nós não podemos fechar os olhos para isso: a situação do morador em situação de rua. O dependente químico que está na rua, muitas vezes, aproveita um descuido, como uma bicicleta deixada sem cadeado ou uma janela aberta, para delinquir. É importante deixar isso bem claro: esse não é um problema exclusivo de Marataízes. É um problema geral. A questão do morador em situação de rua e do dependente químico é um desafio enfrentado em diversas cidades. Mas é algo que nós também precisamos tratar”, destacou.

O secretário ainda reforça que o foco para o próximo período será manter a tendência de queda nos índices. Além disso, buscará ampliar a sensação de segurança tanto para moradores quanto para visitantes de Marataízes.

“Em 2026, nós vamos trabalhar de forma ainda mais intensa para que esses índices continuem caindo, porque só assim a população que mora em Marataízes e também as pessoas que nos visitam poderão, de fato, ter a sensação de segurança que nós esperamos que todos tenham ao viver ou visitar a cidade”, concluiu.