Operação BACO intensifica combate à alcoolemia na Rodovida 2026 no ES

A Operação BACO reforçou o combate à alcoolemia ao volante no Espírito Santo. A ação ocorreu na última sexta-feira (30), durante a Rodovida 2026.

A Polícia Rodoviária Federal coordenou a operação. O foco foi reduzir riscos viários e ampliar a presença ostensiva.

Além disso, a iniciativa concentrou esforços em pontos estratégicos urbanos e rodoviários. Dessa forma, os agentes ampliaram a prevenção de sinistros.

A Operação BACO contou com atuação integrada de várias instituições. Participaram a Polícia Militar do Espírito Santo e o Detran-ES.

Também atuaram o Departamento de Operações de Trânsito da Prefeitura da Serra e as Guardas Municipais de Linhares e Viana. Além disso, a Ecovias Capixaba apoiou a ação.

A Polícia Civil do Espírito Santo reforçou o efetivo. Assim, garantiu atendimento rápido em caso de ocorrências.

Durante as fiscalizações, a PRF promoveu 24 comandos de trânsito. Ao todo, os agentes fiscalizaram 442 pessoas e 362 veículos.

Além disso, as equipes aplicaram 301 testes de alcoolemia. Como resultado, os agentes registraram oito infrações por recusa ao teste.

As autuações seguiram o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Esse dispositivo prevê penalidades para quem se recusa ao teste do bafômetro.

A Operação BACO integra o conjunto de ações da Rodovida 2026. Dessa maneira, as instituições reforçam o compromisso com a segurança viária.

Por fim, a operação busca preservar vidas e reduzir acidentes. As ações seguem nas rodovias e áreas urbanas do Espírito Santo.