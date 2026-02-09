PRF localiza moto adulterada às margens da BR 101 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma moto adulterada na BR 101 durante uma ação de patrulhamento em Fundão, no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada no domingo, 8 de fevereiro de 2026, por volta das 14h30.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático, lotados na Delegacia da PRF em Serra, realizavam policiamento ostensivo no trecho. Durante a atividade, a equipe visualizou uma moto estacionada às margens da rodovia federal.

Leia também: Desentendimento entre casal termina com homem esfaqueado em Piúma

Diante da situação, os agentes decidiram realizar a aproximação para averiguação. Em seguida, os policiais iniciaram os procedimentos de fiscalização veicular, conforme os protocolos operacionais adotados pela corporação.

Após a vistoria detalhada, os agentes constataram indícios claros de adulteração no veículo. Assim, a moto adulterada na BR 101 passou a ser tratada como objeto de ocorrência policial.

A PRF identificou irregularidades estruturais e alterações nos elementos identificadores, o que reforçou a suspeita inicial. Além disso, os policiais não localizaram nenhum responsável imediato pelo veículo no momento da abordagem.

Na sequência, a equipe registrou a ocorrência no local. Logo depois, os agentes providenciaram a remoção da motocicleta para garantir a preservação das evidências.

Posteriormente, os policiais encaminharam o veículo à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz. No local, a autoridade policial assumiu os procedimentos legais cabíveis.

Moto adulterada é crime

A Polícia Rodoviária Federal informa que ações desse tipo integram o trabalho permanente de fiscalização nas rodovias federais. Dessa forma, a corporação busca coibir crimes relacionados à adulteração veicular e ao uso irregular das vias públicas.

Além disso, a PRF ressalta que o patrulhamento ostensivo permite identificar situações suspeitas mesmo sem abordagem direta a condutores. Assim, veículos abandonados ou estacionados em locais inadequados também entram no foco da fiscalização.

A motocicleta adulterada na BR-101 permanece à disposição da Polícia Civil para investigação. As autoridades apuram a origem do veículo e analisam possíveis vínculos com outros delitos registrados na região.

Por fim, a Polícia Rodoviária Federal reforça a importância da colaboração da população. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais, o que contribui para a segurança viária e pública.